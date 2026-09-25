Американские горки X2 оказались в центре скандала: более 100 человек получили тяжелые травмы

Более 100 посетителей парка развлечений в Валенсии, штат Калифорния, получили травмы, в том числе тяжелые черепно-мозговые травмы, в результате аварии на американских горках. А двое человек даже погибли.

Инциденты произошли в парке развлечений Six Flags Magic Mountain на аттракционе "американские горки" X2, сообщает издание Bild.

Юридическая фирма Dordick Law Corporation уже подала в суд три иска от имени пострадавших. По словам адвокатов, в настоящее время они представляют интересы более 100 других человек, которые утверждают, что получили травмы после катания на X2. Ожидаются и другие судебные иски.

Американские горки X2: более 100 человек сообщили о черепно-мозговых травмах

Среди истцов — 40-летняя Памела Гиллен из Гавайев. 5 июля 2026 года она каталась на американских горках X2 вместе со своей дочерью в парке развлечений. По словам её адвокатов, после поездки она потеряла сознание и ей пришлось перенести экстренную операцию. Она очнулась из медикаментозной комы только через две недели. После этого ей пришлось заново учиться ходить и говорить.

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Кроме того, через шесть дней после инцидента с Памелой 25-летняя Наоми Грир-Уилкинсон получила тяжелые черепно-мозговые травмы. Сегодня она находится на искусственной вентиляции легких и не может ни говорить, ни двигать конечностями.

Среди истцов также числится адвокат из Лос-Анджелеса Майкл Уилк. Он утверждает, что перенёс обширное кровоизлияние в мозг после поездки в феврале 2026 года. По его словам, ему потребовалось несколько операций.

"Моему мозгу трудно обрабатывать слова, и если они не чрезвычайно чёткие и громкие, я их неправильно понимаю", — рассказал мужчина.

Также было зафиксировано как минимум два случая смерти на этих американских горках. Мать-одиночка Хильда Фариас скончалась после поездки в 2010 году. В 2022 году 22-летний Кристофер Хоули скончался от кровоизлияния в мозг через несколько часов после поездки на X2.

Почему эти американские горки так опасны

Американские горки X2 открылись в 2002 году и были реконструированы в 2008 году. Их уникальная особенность заключается в том, что сиденья вращаются на 360 градусов независимо от рельсов. Пассажиры иногда оказываются вниз головой или падают назад почти вертикально на 65 метров. Максимальная скорость достигает 122 км/ч. Сегодня эти американские горки закрыты из соображений безопасности с середины июля.

Адвокат Кристофер Булоне обвиняет операторов в грубой халатности.

"Six Flags сознательно играли с человеческими жизнями. Такой аттракцион не должен существовать, — говорит он.

По словам истцов, американские горки продолжали работать в течение многих лет, несмотря на предупреждения, травмы и предыдущие инциденты.

Однако Six Flags опровергает обвинения. Компания заявила, что не будет комментировать текущие судебные разбирательства. Кроме того, она указывает на свои меры безопасности и регулярные проверки, проводимые внешними экспертами. Тем временем соответствующие органы Калифорнии расследуют эти инциденты.

Напомним, что в городке Нервеза-делла-Батталья в Италии находится уникальный парк развлечений под названием Ай-Пьоппи. Его спроектировал 89-летний Бруно Феррин. Там нет ни американских горок, ни других известных аттракционов, ведь парк полностью работает без электричества.

Кроме того, парк развлечений "Лейк-Шони" в Западной Вирджинии, США, привлекает любителей паранормальных явлений со всего мира. Ведь помимо атмосферы, словно из фильма ужасов, он также может похвастаться долгой и кровавой историей