Магнит для туристов: мужчина более 50 лет создавал парк развлечений без электричества (фото)

В городке Нервеза-делла-Батталья в Италии есть уникальный парк развлечений под названием Ай-Пёппи. Его спроектировал 89-летний Бруно Феррин.

Там нет никаких американских горок или других известных аттракционов, ведь парк работает без электричества. Это волшебное место, которое с каждым годом привлекает все больше туристов, пишет Bild.

Что известно о парке без электричества в Италии

История парка началась в июне 1969 года. Бруно Феррин и его жена Мариса Загис открыли обычную зону отдыха вблизи Нервеза-делла-Батталья. Но очень быстро все развивалось, рассказывают первые гости парка.

Бруно Феррин Фото: Скриншот

Владелец парка рассказывает, что ему для качелей нужны были крючки, чтобы прикрепить цепи. Но у кузнеца не было времени, и он предложил ему самому их сделать.

"Если умеешь сваривать, сделай это сам. Это был июль. Я был одет только в шорты. К вечеру я был красен, как рак, и не мог спать ночью, потому что у меня пекли глаза", — вспоминает итальянец.

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Но в конце концов первые качели были построены, и ему захотелось создать еще новые. С этого времени парк отдыха начал расширяться. И сегодня его площадь – 30 000 квадратных метров. Сюда приезжают около 3000 посетителей по выходным.

Парк развлечений Ай-Пеппи в Италии Фото: Скриншот

Сегодня парк Ай-Пйоппи – популярная туристическая локация. Там находится около 50 аттракционов, изготовленных вручную, многие из них — из металлолома, и здесь у них появилась вторая жизнь. Колесо досмотра и карусели работают без электричества. Надо толкать, тянуть, чтобы прокатиться.

Именно это делает его уникальным. Ведь здесь взрослые снова становятся детьми.

Парк должен приносить радость и ничего не стоить

89-летний мужчина рассказывает, что до сих пор работает над тем, чтобы что-то создать или добавить. Хотя с возрастом его здоровье изменилось, но энтузиазм остался прежним.

"Идеи приходят ко мне рано утром. Я наблюдаю за движениями природы: ветка падает, птица летит в небе, камень катится вниз", — рассказал он.

Уже несколько лет мужчине помогают зять и племянник. Кроме того, вход в парк развлечений абсолютно бесплатен. Каждый обедающий или ужинающий в их рядом ресторане может прокатиться.

Напомним, что заброшенный тематический парк в США считают одним из самых "обитаемых привидениями мест" в мире, но это мрачное место все равно привлекает толпы туристов.

Также тематический парк динозавров в британском Тенби выставлен на продажу за 4 млн. фунтов стерлингов, то есть примерно 220 млн. гривен.