Можно иметь собственный парк развлечений: в Британии продают аттракцион с 90 динозаврами

Тематический парк динозавров в британском Тенби выставлен на продажу за 4 млн фунтов стерлингов, то есть примерно 220 млн гривен.

В парке есть 36 аттракционов, кафе, сувенирный магазин, лесная тропа и 90 аниматронных динозавров, что делает его редкой инвестицией, пишет Luxury Property News.

"Высокорентабельный" парк, расположенный в Гамфрестоне, Тенби, Южный Уэльс, был построен в 1994 году и выставлен на продажу впервые.

Нынешние владельцы парка решили выйти на пенсию и сейчас ищут нового управляющего для своего прибыльного бизнеса. Указано, что в марте 2025 года парк получил доход в 1 055 039 фунтов стерлингов, то есть около 58 027 145 гривен. То есть недвижимость, как отмечается, может быть выгодной инвестицией.

Весте с автостоянкой парк занимает площадь в 13,5 га. Также по отдельной договоренности можно приобрести 48,7 га дополнительной земли вокруг парка, а также трехкомнатное бунгало.

Недвижимость продается на аукционе Christie & Co за 3 999 950 фунтов.

В настоящее время парк работает в обычном режиме, и владельцы планируют управлять парком и принимать новых посетителей до тех пор, пока он не сменит владельца.

Стоимость билетов составляет 17,95 фунтов, то есть около 960 гривен для взрослых и 16,50 фунтов, то есть примерно 907 гривен для детей в возрасте от 3 до 15 лет.

