В Британии на продажу выставили целую деревню, однако есть небольшая загвоздка (фото)

Британское агентство недвижимости продает дом с моделью деревни под названием Полперро, которая включает в себя десятки домов, магазинов и собственную гавань.

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Вы когда-нибудь мечтали стать владельцем целой деревни? Теперь, с продажей The Model Village Полперро, находящемся в одном их самых живописных мест Корнуолла, это возможно, уверяет агентство недвижимости Carla Jones Estate Agents.

На южном побережье расположена очаровательная рыбацкая деревня Полперро с населением всего 1500 человек и потрясающими пейзажами. Один из последних объектов недвижимости, выставленных на продажу за 725 тысяч фунтов стерлингов, то есть примерно 41 млн гривен, является точной копией населенного пункта в масштабе 1/24.

Модель деревни была построена еще в начале 1950-х годов и включает гавань с пляжем, дома и миниатюрную церковь. На территории также находится модель железной дороги и "Земля легенд" — зона, знакомящая с корнуоллским фольклором, основанным на рассказах о пиратах и ​​контрабандистах XIX века.

Это место само по себе стало популярной достопримечательностью, привлекающее тысячи посетителей в год, и теперь ищет своего нового владельца. Цены за вход на аттракцион для взрослых составляют 4 фунта стерлингов, то есть 225 грн, 3 фунта, то есть 170 грн для детей и 3,50 фунта, то есть 197 грн, для пожилых людей.

Новый владелец "деревни" сможет жить в настоящем двухэтажном доме с тремя спальнями и солнечной террасой. В нем также имеются две ванные комнаты, большая кухня и уютная гостиная.

Напомним, ранее в Южном Уэльсе выставили на продажу женский монастырь Святой Терезы с 27 спальными местами, ранее использовавшийся как дом престарелых. Он расположен в престижном жилом районе, с выдающимися видами на местную гавань и пляж.

Также Фокус писал, что в центре Лондона за 300 тыс. фунтов стерлингов можно купить парковочное место для автомобиля. И это больше средней стоимости дома на рынке недвижимости Великобритании.