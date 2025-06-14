У Британії на продаж виставили ціле село, проте є невелика заковика (фото)

Британська агенція нерухомості продає будинок з моделлю села під назвою Полперро, яка включає в себе десятки будинків, магазинів і власну гавань.

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Ви коли-небудь мріяли стати власником цілого села? Тепер, з продажем The Model Village Полперро, що знаходиться в одному з наймальовничіших місць Корнуолла, це можливо, запевняє агентство нерухомості Carla Jones Estate Agents.

На південному узбережжі розташоване чарівне рибальське село Полперро з населенням всього 1500 осіб і приголомшливими пейзажами. Один з останніх об'єктів нерухомості, виставлених на продаж за 725 тисяч фунтів стерлінгів, тобто приблизно 41 млн гривень, є точною копією населеного пункту в масштабі 1/24.

Модель села була побудована ще на початку 1950-х років і включає гавань з пляжем, будинки і мініатюрну церкву. На території також розташована модель залізниці та "Земля легенд" — зона, що знайомить із корнуольським фольклором, заснованим на розповідях про піратів і контрабандистів XIX століття.

Це місце саме по собі стало популярною пам'яткою, що приваблює тисячі відвідувачів на рік, і тепер шукає свого нового власника. Ціни за вхід на атракціон для дорослих становлять 4 фунти стерлінгів, тобто 225 грн, 3 фунти, тобто 170 грн, для дітей і 3,50 фунта, тобто 197 грн, для літніх людей.

Новий власник "села" зможе жити у справжньому двоповерховому будинку з трьома спальнями і сонячною терасою. У ньому також є дві ванні кімнати, велика кухня і затишна вітальня.

Нагадаємо, раніше в Південному Уельсі виставили на продаж жіночий монастир Святої Терези з 27 спальними місцями, який раніше використовували як будинок для літніх людей. Він розташований у престижному житловому районі, з видатними видами на місцеву гавань і пляж.

Також Фокус писав, що в центрі Лондона за 300 тис. фунтів стерлінгів можна купити паркувальне місце для автомобіля. І це більше за середню вартість будинку на ринку нерухомості Великої Британії.