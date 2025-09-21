В Британии под жилье продают полицейский участок с камерами предварительного заключения (фото)

Бывший полицейский участок в Сток-он-Тренте, Стаффордшир, с камерами и стальными дверями выставлен на продажу за 335 тыс. фунтов стерлингов, то есть примерно 18 млн 526 тыс. грн.

Related video

Раньше в этом здании располагался полицейский участок, и в подвале до сих пор сохранились две камеры со стальными дверями, в которых содержались задержанные преступники, пишет Luxury Property News.

На первом этаже расположены пять комнат, кухня и два туалета. Наверху находятся три спальни с двуспальными кроватями, третий туалет и ванная комната, которые нуждаются в ремонте.

Возле дома также имеется отдельный гараж на две машины с дистанционно управляемыми воротами.

Риэлторы, продающие недвижимость, отмечают, что в данный момент пустующее здание ранее использовалось как офисное помещение. Объект обладает "огромным потенциалом" и, при наличии разрешений, его можно перестроить в просторный дом для семьи или коммерческое многоквартирное жилье.

Напомним, ранее в Южном Уэльсе выставили на продажу женский монастырь Святой Терезы с 27 спальными местами, ранее использовавшийся как дом престарелых. Он расположен в престижном жилом районе, с выдающимися видами на местную гавань и пляж.

Фокус писал, что в небольшом курортном городке Перранпорт на северном побережье графства Корнуолл за 300 000 фунтов стерлингов наличными продается коттедж с могилой в саду.

А во Франции за 318 000 евро, то есть примерно 15,6 млн грн продается исторический монастырь XI века с четырьмя спальнями, одной ванной комнатой и собственным лепрозорием.