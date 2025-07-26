Во Франции на продажу выставили древний монастырь с "комнатой для прокаженных" (фото)

Исторический монастырь XI века с четырьмя спальнями, одной ванной комнатой, собственным лепрозорием и садами продается за 318 000 евро, то есть примерно 15,6 млн грн.

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Поместье, известное как Сен-Пьер-дю-Пти-Бурне, расположено в юго-западном французском департаменте Дордонь, коммуне Шампань-э-Фонтен. Бывший монастырь оценивается в 318 000 евро, сообщает портал Rightmove, посвященный недвижимости.

Общая площадь каменного монастыря, являющегося памятником архитектуры, составляет 288 м.кв. Внутренний двор с садом занимают еще 10 740 м.кв.

В здании имеются богато украшенные камины, арочные дверные проемы, каменные полы и резные панели ручной работы.

В доме есть большая гостиная, две кухни, библиотека и три большие спальни с действующими каминами. Также имеется модернизированная ванная комната и отдельный туалет.

Под небольшой лестницей скрывается особенность лота, известная как комната прокаженных, — изолированное пространство с камином и отдельным входом.

Часовня в саду была переоборудована в амбар, который сейчас требует некоторых реставрационных работ.

Бывший монастырь, как подчеркивается, идеально подходит для проживания в любое время года после проведения ремонта.

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