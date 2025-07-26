У Франції на продаж виставили стародавній монастир із "кімнатою для прокажених" (фото)

Історичний монастир XI століття з чотирма спальнями, однією ванною кімнатою, власним лепрозорієм і садами продається за 318 000 євро, тобто приблизно 15,6 млн грн.

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Маєток, відомий як Сен-П'єр-дю-Пті-Бурне, розташований у південно-західному французькому департаменті Дордонь, комуні Шампань-е-Фонтен. Колишній монастир оцінюють у 318 000 євро, повідомляє портал Rightmove, присвячений нерухомості.

Загальна площа кам'яного монастиря, що є пам'яткою архітектури, становить 288 м.кв. Внутрішній двір із садом займають ще 10 740 м.кв.

У будівлі є багато прикрашені каміни, арочні дверні прорізи, кам'яні підлоги і різьблені панелі ручної роботи.

У будинку є велика вітальня, дві кухні, бібліотека і три великі спальні з діючими камінами. Також є модернізована ванна кімната та окремий туалет.

Під невеликими сходами ховається особливість лота, відома як кімната прокажених, — ізольований простір з каміном і окремим входом.

Каплицю в саду було переобладнано на комору, яка зараз потребує деяких реставраційних робіт.

Колишній монастир, як підкреслюється, ідеально підходить для проживання в будь-яку пору року після проведення ремонту.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила стару занедбану школу за 210 тисяч доларів. Витративши 8 місяців і ще 220 тисяч доларів, вони перетворили історичну будівлю на житловий будинок.

Нагадаємо, що пожежну частину переробили на будинок вартістю близько $8 млн. Будівля, у якій знімали сцени культового фільму "Щоденники принцеси", пройшла довгий шлях від кінного пожежного депо до унікального будинку зі збереженими елементами та захопливими панорамними краєвидами.