У Британії під житло продають поліцейську дільницю з камерами попереднього ув'язнення (фото)

Колишню поліцейську дільницю в Сток-он-Тренті, Стаффордшир, з камерами і сталевими дверима виставлено на продаж за 335 тис. фунтів стерлінгів, тобто приблизно 18 млн 526 тис. грн.

Раніше в цій будівлі розташовувалася поліцейська дільниця, і в підвалі досі збереглися дві камери зі сталевими дверима, в яких утримувалися затримані злочинці, пише Luxury Property News.

На першому поверсі розташовані п'ять кімнат, кухня і два туалети. Нагорі розташовані три спальні з двоспальними ліжками, третій туалет і ванна кімната, які потребують ремонту.

Біля будинку також є окремий гараж на дві машини з дистанційно керованими воротами.

Ріелтори, які продають нерухомість, зазначають, що наразі порожню будівлю раніше використовували як офісне приміщення. Об'єкт має "величезний потенціал" і, за наявності дозволів, його можна перебудувати в просторий будинок для сім'ї або комерційне багатоквартирне житло.

