Можна мати власний парк розваг: у Британії продають атракціон із 90 динозаврами

Тематичний парк динозаврів у британському Тенбі виставлено на продаж за 4 млн фунтів стерлінгів, тобто приблизно 220 млн гривень.

У парку є 36 атракціонів, кафе, сувенірний магазин, лісова стежка і 90 аніматронних динозаврів, що робить його рідкісною інвестицією, пише Luxury Property News.

"Високорентабельний" парк, розташований у Гамфрестоні, Тенбі, Південний Уельс, було побудовано 1994 року, й його виставили на продаж уперше.

Нинішні власники парку вирішили вийти на пенсію і зараз шукають нового управителя для свого прибуткового бізнесу. Зазначено, що в березні 2025 року парк отримав дохід у 1 055 039 фунтів стерлінгів, тобто близько 58 027 145 гривень. Тобто нерухомість, як зазначається, може бути вигідною інвестицією.

Разом з автостоянкою парк займає площу в 13,5 га. Також за окремою домовленістю можна придбати 48,7 га додаткової землі навколо парку, а також трикімнатне бунгало.

Нерухомість продається на аукціоні Christie & Co за 3 999 950 фунтів.

Наразі парк працює у звичайному режимі, і власники планують керувати парком і приймати нових відвідувачів доти, доки він не змінить власника.

Вартість квитків становить 17,95 фунтів, тобто близько 960 гривень для дорослих і 16,50 фунтів, тобто приблизно 907 гривень для дітей віком від 3 до 15 років.

Також Фокус писав, що в Стаффордширі продають колишню поліцейську дільницю, у підвалі якої досі збереглися дві камери з ґратами для затриманих злочинців.