Магніт для туристів: чоловік понад 50 років створював парк розваг, що працює без електрики (фото)

В містечку Нервеза-делла-Батталья в Італії є унікальний парк розваг під назвою Ай-Пьоппі. Його спроєктував 89-річний Бруно Феррін.

Там нема жодних американських гірок або інших відомих атракціонів, адже парк повністю працює без електрики. Це чарівне місце, що з кожним роком притягує все більше туристів, пише Bild.

Що відомо про парк без електрики в Італії

Історія парку розпочалася у червні 1969 року. Бруно Феррін та його дружина Маріса Загіс відкрили звичайну зону відпочинку поблизу Нервеза-делла-Батталья. Але дуже швидко все розвивалося, розповідають перші гості парку.

Бруно Феррін Фото: Скріншот

Власник парку розповідає, що йому для гойдалок потрібні були гачки, щоб прикріпити ланцюги. Але у коваля не було часу, і він запропонував йому самому їх зробити.

"Якщо вмієш зварювати, зроби це сам. Це був липень. Я був одягнений у лише шорти. До вечора я був червоний, як рак, і не міг спати вночі, бо в мене пекли очі", — пригадує італієць.

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Але зрештою перші гойдалки були побудовані і йому захотілося створити ще нові. З того часу парк відпочинку почав розширюватися. І сьогодні його площа — 30 000 квадратних метрів. Сюди приїздять близько 3000 відвідувачів у вихідні.

Парк розваг Ай-Пьоппі в Італії Фото: Скріншот

Сьогодні парк Ай-Пйоппі — популярна туристична локація. Там знаходиться близько 50 атракціонів, що виготовлені вручну, багато з них — з металобрухту, і тут у них з'явилося друге життя. Колесо огляду та каруселі працюють без електрики. Треба штовхати, тягнути, щоб покататися.

Саме це робить його унікальним. Адже тут дорослі знову стають дітьми.

Парк має приносити радість і нічого не коштувати

89-річний чоловік розповідає, що досі працює над тим, аби щось створити або додати. Хоча з віком його здоров'я змінилося, але ентузіазм залишився незмінним.

"Ідеї приходять до мене рано-вранці. Я спостерігаю за рухами природи: гілка падає, птах летить у небі, камінь котиться вниз", — розповів він.

Вже кілька років чоловіку допомагають зять та племінник. Крім того, вхід до парку розваг абсолютно безкоштовний. Кожен, хто обідає або вечеряє в їх ресторані, що поруч, може покататися.

Нагадаємо, що покинутий тематичний парк у США вважають одним із найбільш "населених привидами місць" у світі, але це похмуре місце все одно приваблює натовпи туристів.

Також тематичний парк динозаврів у британському Тенбі виставлено на продаж за 4 млн фунтів стерлінгів, тобто приблизно 220 млн гривень.