Моторошне місце: як покинутий парк розваг на стародавньому похованні приваблює туристів

Покинутий тематичний парк у США вважають одним із найбільш "населених привидами місць" у світі, але це похмуре місце все одно приваблює натовпи туристів.

Парк розваг "Лейк-Шоуні" в Західній Вірджинії, США, приваблює любителів паранормальних явищ з усього світу. Адже крім атмосфери, як із фільму жахів, він також може похвалитися довгою і кривавою історією, пише Daily Mail.

Парк "Лейк-Шоуні" приваблює туристів, незважаючи на похмуру історію

Спочатку на місці парку розваг розташовувалася ферма, поки кілька дітей фермера не були загадково вбиті, що призвело до кривавої ворожнечі між сім'єю і місцевим плем'ям. В описах Лейк-Шоуні на туристичних сайтах сказано, що це не просто занедбаний тематичний парк, це цвинтар трагедій, що існував задовго до того, як атракціони заіржавіли. Ця земля була місцем запеклих конфліктів між першими поселенцями і корінними племенами. У 1700-х роках тут сталася кривава сутичка — кілька дітей було вбито, а одного хлопчика викрали, і його більше ніхто не бачив. Місцеві жителі кажуть, що земля так і не відновилася після того дня".

Меморіал у парку Фото: tripadvisor

Це зловісне місце було придбано 1926 року і перетворено на тематичний парк з атракціонами, гойдалками, водною гіркою, танцювальною залою і місцем для купання.

Він функціонував два десятиліття, поки його моторошна історія не продовжилася низкою дитячих смертей, включно з хлопчиком, який, як стверджується, потонув у ставку, і трирічною дівчинкою, яка загинула на гойдалці.

Після закриття 1966 року парк залишався занедбаним ще 20 років, поки забудовники не вирішили, що з нього вийде чудовий житловий район.

Так тривало доти, доки не з'ясувалося, що це місце було збудовано на місці стародавнього поховання, і більшість скелетів належали дітям.

Парк "Лейк Шоуні" занедбаний, але все одно приваблює туристів Фото: tripadvisor

Відтоді парк приваблює мисливців за привидами та любителів паранормальних явищ зі США та з усього світу.

Організація Visit Mercer County повідомляє: "Покинутий парк розваг Лейк-Шоуні, відомий як "одне з наймістичніших місць у світі", — це місце, де в повітрі витає таємничість".

"Історії, що передаються з вуст в уста, оповідають про трагедію часів освоєння Дикого Заходу, стародавній цвинтар і моторошний парк розваг, що залишився після війни. Це місце приваблює істориків і допитливих людей, які ставлять собі питання, які істини ховаються в цьому фольклорі", — сказано в описі.

Люди розповідають про тіні, що блукають між деревами, про гойдалки, які рухаються самі по собі, і про шепіт, який можна почути, коли стемніє.

Інші відвідувачі повідомляли про схожі враження від цього місця, яке називають одним із найбільш "моторошних" у США.

Один із відвідувачів написав на Tripadvisor: "Безумовно моторошна атмосфера, особливо біля гойдалок, колеса огляду і всередині автобуса. Собаки дуже обережно забиралися в автобус, і в них шерсть вставала дибки".

А ще один турист заявив, що бачив примару маленького хлопчика і святкові кулі, що літають.

"Можливо, з вами нічого й не трапиться, але, як показує практика, це зазвичай відбувається тоді, коли ви цього не очікуєте, і найчастіше пізно вночі", — попереджають досвідчені мисливці за привидами.

