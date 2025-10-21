Місто-привид в Ісландії вабить тисячі туристів, охочих побачити наслідки катаклізму (фото)

Після руйнівного виверження 2023 року та евакуації 3700 жителів ісландський Гріндавік перетворився на місто-привид. Тепер туди водять екскурсії, щоб показати, як природа за одну ніч змінила життя цілого міста.

У листопаді 2023 року нічне виверження вулкана змусило 3700 жителів рибальського містечка Гріндавік в Ісландії залишити свої будинки. Земля під містом тріскалася, вулиці зміщувалися, а потоки лави руйнували будівлі. Про це пише BBC News.

Рік потому Гріндавік знову відкрився для відвідувань. Тепер туди приїжджають туристи, щоб побачити силу природи і наслідки наймасштабнішого стихійного лиха в Ісландії за останні 50 років.

На місці колишнього супермаркету організовано фотовиставку ісландського фотографа Сігурдура Олафура Сігурдссона. Його знімки показують, як за лічені дні місто перетворилося на зону лиха: тріщини в асфальті, покинуті будинки, пошуково-рятувальні команди на тлі потоків лави. Один із репортерів описав 4-кілометрову тріщину, з якої сьорбала магма, як "врата пекла".

Відео дня

Туристи йдуть стежкою в бік застиглого лавового потоку біля вулкана Фото: З відкритих джерел

Сьогодні лише деякі колишні жителі зважилися повернутися попри небезпеку. Серед них Крістін Марія Біргісдоттір, яка тепер проводить екскурсії Гріндавіком.

"Люди дивуються, коли бачать усе на власні очі. Телевізор не передає масштабу", — розповідає вона.

Видання зазначає, що Гріндавік і його околиці розташовані в самому серці геопарку Рейк'янес — однієї з найактивніших вулканічних зон світу. З 2018 року тут сталося понад п'ять великих вивержень і сотні землетрусів. Вулкан Фаградальсф'ядль, розташований неподалік, став популярною точкою для безпечного огляду застиглої лави та відвідування геотермальних джерел.

Турист проходить дерев'яною стежкою через геотермальні джерела Сельтуна, де земля димить і забарвлена сірою Фото: З відкритих джерел

Туристи приїжджають не тільки з цікавості, а й щоб усвідомити крихкість людського життя перед лицем природи.

"Ми живемо на вулкані — і просто звикли до цього", — каже гід Карл Юханссон.

Сейсмічна активність не лякає мандрівників. У регіоні відкриваються нові атракціони: шоу "Лава", освітній центр LAVA та екскурсія "Всередині вулкана". Тільки за минулий рік з'явилися кінотеатр "Вулканічний експрес" і автомобільний маршрут "Вулканічний шлях".

