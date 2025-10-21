Город-призрак в Исландии манит тысячи туристов, желающих увидеть последствия катаклизма (фото)

После разрушительного извержения в 2023 году и эвакуации 3700 жителей исландский Гриндавик превратился в город-призрак. Теперь туда водят экскурсии, чтобы показать, как природа за одну ночь изменила жизнь целого города.

В ноябре 2023 года ночное извержение вулкана вынудило 3700 жителей рыбацкого городка Гриндавик в Исландии покинуть свои дома. Земля под городом трескалась, улицы смещались, а потоки лавы разрушали здания. Об этом пишет BBC News.

Год спустя Гриндавик вновь открылся для посещений. Теперь туда приезжают туристы, чтобы увидеть силу природы и последствия самого масштабного стихийного бедствия в Исландии за последние 50 лет.

На месте бывшего супермаркета организована фотовыставка исландского фотографа Сигурдура Олафура Сигурдссона. Его снимки показывают, как за считанные дни город превратился в зону бедствия: трещины в асфальте, покинутые дома, поисково-спасательные команды на фоне потоков лавы. Один из репортеров описал 4-километровую трещину, из которой хлестала магма, как "врата ада".

Туристы идут по тропе в сторону застывшего лавового потока у вулкана Фото: Из открытых источников

Сегодня лишь немногие бывшие жители решились вернуться несмотря на опасность. Среди них Кристин Мария Биргисдоттир, которая теперь проводит экскурсии по Гриндавику.

"Люди поражаются, когда видят все своими глазами. Телевизор не передает масштаба", — рассказывает она.

Издание отмечает, что Гриндавик и его окрестности расположены в самом сердце геопарка Рейкьянес — одной из самых активных вулканических зон мира. С 2018 года здесь произошло более пяти крупных извержений и сотни землетрясений. Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный неподалеку, стал популярной точкой для безопасного осмотра застывшей лавы и посещения геотермальных источников.

Турист проходит по деревянной тропе через геотермальные источники Сельтуна, где земля дымится и окрашена серой Фото: Из открытых источников

Туристы приезжают не только из любопытства, но и чтобы осознать хрупкость человеческой жизни перед лицом природы.

"Мы живем на вулкане — и просто привыкли к этому", — говорит гид Карл Юханссон.

Сейсмическая активность не пугает путешественников. В регионе открываются новые аттракционы: шоу "Лава", образовательный центр LAVA и экскурсия "Внутри вулкана". Только за прошлый год появились кинотеатр "Вулканический экспресс" и автомобильный маршрут "Вулканический путь".

