Жуткое место: как заброшенный парк развлечений на древнем захоронении привлекает туристов

Заброшенный тематический парк в США считается одним из самых "населенных призраками мест" в мире, но это мрачное место все равно привлекает толпы туристов.

Парк развлечений "Лейк-Шоуни" в Западной Вирджинии, США, привлекает любителей паранормальных явлений со всего мира. Так как кроме атмосферы, как из фильма ужасов, он также может похвастаться долгой и кровавой историей, пишет Daily Mail.

Парк "Лейк-Шоуни" привлекает туристов, несмотря на мрачную историю

Изначально на месте парка развлечений располагалась ферма, пока несколько детей фермера не были загадочно убиты, что привело к кровавой вражде между семьей и местным племенем. В описаниях Лейк-Шоуни на туристических сайтах сказано, что это не просто заброшенный тематический парк, это кладбище трагедий, существовавшее задолго до того, как аттракционы заржавели. Эта земля была местом ожесточенных конфликтов между первыми поселенцами и коренными племенами. В 1700-х годах здесь произошло кровавое столкновение — несколько детей были убиты, а одного мальчика похитили, и его больше никто не видел. Местные жители говорят, что земля так и не восстановилась после того дня".

Мемориал в парке Фото: tripadvisor

Это зловещее место было приобретено в 1926 году и превращено в тематический парк с аттракционами, качелями, водной горкой, танцевальным залом и местом для купания.

Он функционировал два десятилетия, пока его жуткая история не продолжилась чередой детских смертей, включая мальчика, который, как утверждается, утонул в пруду, и трехлетнюю девочку, погибшую на качелях.

После закрытия в 1966 году парк оставался заброшенным еще 20 лет, пока застройщики не решили, что из него получится отличный жилой район.

Так продолжалось до тех пор, пока не выяснилось, что это место было построено на месте древнего захоронения, и большинство скелетов принадлежали детям.

Парк "Лейк Шоуни" заброшен, но все равно привлекает туристов Фото: tripadvisor

С тех пор парк привлекает охотников за привидениями и любителей паранормальных явлений из США и со всего мира.

Организация Visit Mercer County сообщает: "Заброшенный парк развлечений Лейк-Шоуни, известный как "одно из самых мистических мест в мире", – это место, где в воздухе витает таинственность".

"Передаваемые из уст в уста истории повествуют о трагедии времен освоения Дикого Запада, древнем кладбище и жутковатом парке развлечений, оставшемся после войны. Это место привлекает историков и любознательных людей, которые задаются вопросом, какие истины скрываются в этом фольклоре", — сказано в описании.

Люди рассказывают о тенях, бродящих между деревьями, о качелях, которые двигаются сами по себе, и о шепоте, который можно услышать, когда стемнеет.

Другие посетители сообщали о схожих впечатлениях от этого места, которое называют одним из самых "жутких" в США.

Один из посетителей написал на Tripadvisor: "Определенно жуткая атмосфера, особенно возле качелей, колеса обозрения и внутри автобуса. Собаки очень осторожно забирались в автобус, и у них шерсть вставала дыбом".

А еще один турист заявил, что видел призрака маленького мальчика и летающие святщиеся шары.

"Возможно, с вами ничего и не случится, но, как показывает практика, это обычно происходит тогда, когда вы этого не ожидаете, и чаще всего поздно ночью", — предупреждают опытные охотники за приведениями.

