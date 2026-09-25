Американські гірки X2 опинилися в центрі скандалу: понад 100 людей дістали важкі травми

Понад 100 відвідувачів парку розваг у Валенсії, що у Каліфорнії, під час аварії на американських гірках дістали травми, зокрема важкі ушкодження мозку. А двоє людей навіть загинули.

Інциденти сталися у парку розваг Six Flags Magic Mountain на атракціоні американських гірок X2, пише видання Bild.

Юридична фірма Dordick Law Corporation вже подала три позови від імені постраждалих до суду. За словами адвокатів, вони зараз представляють понад 100 інших людей, які стверджують, що отримали травми після катання на X2. Очікуються й інші судові позови.

Американські гірки X2: понад 100 людей заявили про травми мозку

Серед позивачів — 40-річна Памела Гіллен з Гаваїв. Вона каталася на американських гірках X2 разом зі своєю дочкою в парку розваг 5 липня 2026 року. За словами її адвокатів, після поїздки вона втратила свідомість і їй довелося перенести екстрену операцію. Вона прокинулася від медикаментозної коми лише через два тижні. Після цього їй довелося знову вчитися ходити та говорити.

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Також через шість днів після Памели 25-річна Наомі Грір-Вілкінсон отримала важкі черепно-мозкові травми. Сьогодні вона залежна від апарату штучної вентиляції легень і не може ні говорити, ні рухати кінцівками.

Серед позивачів також є адвокат з Лос-Анджелеса Майкл Вілк. Він стверджує, що переніс масивний крововилив у мозок після поїздки в лютому 2026 року. Він каже, що йому знадобилося кілька операцій.

"Моєму мозку важко обробляти слова, і якщо вони не надзвичайно чіткі та гучні, я їх неправильно розумію", — розповів чоловік.

Також було зафіксовано щонайменше дві смерті на цих американських гірках. Мати-одиначка Хільда ​​Фаріас померла після поїздки у 2010 році. У 2022 році 22-річний Крістофер Хоулі помер від крововиливу в мозок через кілька годин після поїздки на X2.

Чому ті американські гірки такі небезпечні

Американські гірки X2 відкрилися у 2002 році та були реконструйовані у 2008 році. Їхня унікальна особливість полягає у тому, що сидіння обертаються на 360 градусів незалежно від колії. Пасажири іноді підвішуються догори ногами або падають назад майже вертикально на 65 метрів. Максимальна швидкість досягає до 122 км/год. Сьогодні ці американські гірки закриті з міркувань безпеки з середини липня.

Адвокат Крістофер Булоне звинувачує операторів у серйозній недбалості.

"Six Flags свідомо гралися людськими життями. Такий атракціон не повинен існувати, — каже він.

За словами позивачів, американські гірки продовжували працювати роками, незважаючи на попередження, травми та попередні інциденти.

Однак, Six Flags заперечує звинувачення. Компанія заявила, що не коментуватиме поточні судові процеси. А також вказує на свої заходи безпеки та регулярні перевірки, що проводяться зовнішніми експертами. Тим часом відповідні органи Каліфорнії розслідують ці інциденти.

Нагадаємо, що в містечку Нервеза-делла-Батталья в Італії є унікальний парк розваг під назвою Ай-Пьоппі. Його спроєктував 89-річний Бруно Феррін. Там нема жодних американських гірок або інших відомих атракціонів, адже парк повністю працює без електрики.

Також парк розваг "Лейк-Шоуні" в Західній Вірджинії, США, приваблює любителів паранормальних явищ з усього світу. Адже крім атмосфери, як із фільму жахів, він також може похвалитися довгою і кривавою історією