Четырехмерные и непредсказуемые: как выглядят самые страшные американские горки в мире (видео)

Dinoconda — парк динозавров в китайском Синьбее — это 4D-американские горки, известные своими непредсказуемыми, захватывающими аттракционами, наполненными адреналином.

Разработанные Аланом Шилке и построенные компанией S&S Worldwide из штата Юта, американские горки "Dinoconda" были открыты в 2012 году как первые в Китае четырёхмерные американские горки. Их называют самыми экстремальными в мире, пишет Oddity Central.

Когда поезд движется по рельсам со скоростью до 78 км/ч, он создает перегрузку до пяти G, а также переворачивает пассажиров вверх ногами во время переворачивания в условиях нулевой гравитации. Но не это делает эти аттракционы такими страшными.

Dinoconda, одна из немногих четырёхмерных американских горок в мире, оснащена сиденьями, которые вращаются независимо от рельсов, что делает невозможным предсказать, в какую сторону вас отбросит или покатит, когда поезд мчится по рельсам с невероятной скоростью.

Відео дня

Dinoconda в Китае

Видео на YouTube от The Coaster Scoop довольно наглядно показывает, чего можно ожидать во время катания на аттракционе Dinoconda.

Поскольку ни один аттракцион на этих 4D-американских горках не похож на другой, они могут оказаться довольно страшными даже для заядлых поклонников таких развлечений.

Напомним, что "Kingda Ka" является самыми высокими и самыми быстрыми американскими горками в мире, подвергая пассажиров сильнейшему воздействию перегрузки.

Кроме того, в TikTok были опубликованы кадры экстремальных поворотов и петлей, которые выполняет знаменитый аттракцион "Project 305". На этом знаменитом аттракционе в США некоторые пассажиры теряли сознание из-за сильной нагрузки на организм.