Чотиривимірні та непередбачувані: як виглядають найстрашніші американські гірки у світі (відео)

Dinoconda — парк динозаврів у китайському Сіньбеї — це 4D-американські гірки, що відомі своїми непередбачуваними, захопливими атракціонами, сповненими адреналіну.

Розроблені Аланом Шілке та побудовані компанією S&S Worldwide з Юти, американські гірки Dinoconda були відкриті у 2012 році як перші в Китаї чотиривимірні американські гірки. Їх називають найбільш екстремальними у світі, пише Oddity Central.

Коли поїзд рухається по колії зі швидкістю до 78 км/год, він створює перевантаження до п'яти G-сили, а також перекидає пасажирів догори ногами під час перекидання в нульовій гравітації. Але не цей актракціон робить їх такими страшними.

Dinoconda, одна з небагатьох чотиривимірних американських гірок у світі, має сидіння, які обертаються незалежно від колії, що унеможливлює передбачення, в який бік вас кине або покотить, коли поїзд рухається по колії на неймовірній швидкості.

Відео дня

Dinoconda у Китаї

Відео на YouTube від The ​​Coaster Scoop досить чітко показує, чого можна очікувати під час катання на атракціонах Dinoconda.

Оскільки жоден атракціон на цих 4D американських гірках не є однаковим, вони можуть бути досить страшними навіть для затятих шанувальників цих розваг.

Нагадаємо, що Kingda Ka утримує рекорд як найвищі та найшвидші американські гірки у світі, піддаючи пасажирів найсильнішому впливу G-сили.

Також у TikTok опублікували кадри екстремальних поворотів і петель, які здійснює знаменитий атракціон "Project 305". На знаменитому атракціоні в США деякі пасажири втрачали свідомість через велике навантаження на організм.