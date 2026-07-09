Чотиривимірні та непередбачувані: як виглядають найстрашніші американські гірки у світі (відео)
Dinoconda — парк динозаврів у китайському Сіньбеї — це 4D-американські гірки, що відомі своїми непередбачуваними, захопливими атракціонами, сповненими адреналіну.
Розроблені Аланом Шілке та побудовані компанією S&S Worldwide з Юти, американські гірки Dinoconda були відкриті у 2012 році як перші в Китаї чотиривимірні американські гірки. Їх називають найбільш екстремальними у світі, пише Oddity Central.
Коли поїзд рухається по колії зі швидкістю до 78 км/год, він створює перевантаження до п'яти G-сили, а також перекидає пасажирів догори ногами під час перекидання в нульовій гравітації. Але не цей актракціон робить їх такими страшними.
Dinoconda, одна з небагатьох чотиривимірних американських гірок у світі, має сидіння, які обертаються незалежно від колії, що унеможливлює передбачення, в який бік вас кине або покотить, коли поїзд рухається по колії на неймовірній швидкості.
Відео на YouTube від The Coaster Scoop досить чітко показує, чого можна очікувати під час катання на атракціонах Dinoconda.
Оскільки жоден атракціон на цих 4D американських гірках не є однаковим, вони можуть бути досить страшними навіть для затятих шанувальників цих розваг.
Нагадаємо, що Kingda Ka утримує рекорд як найвищі та найшвидші американські гірки у світі, піддаючи пасажирів найсильнішому впливу G-сили.
Також у TikTok опублікували кадри екстремальних поворотів і петель, які здійснює знаменитий атракціон "Project 305". На знаменитому атракціоні в США деякі пасажири втрачали свідомість через велике навантаження на організм.