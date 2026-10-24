"Найкращий начальник у світі": бізнесмен поділився €4 млн із працівниками після продажу компанії

Бізнесмен поділився 4 мільйонами євро від продажу своєї компанії зі 120 співробітниками, адже вони допомогли йому досягти успіху. Після свого вчинку власник компанії здобув широку популярність.

Педро Пестана, засновник технологічної фірми Marosa, вирішив передати своїм співробітникам частину виручки після укладення вигідної угоди з багатонаціональною корпорацією Wolters Kluwer, пише Daily Star.

Бізнес чоловіка було продано за 112 мільйонів євро. Після чого Педро Пестана вирішив розподілити 4 мільйони євро зі своєї особистої частки виручки між працівниками.

Загалом 120 співробітників отримали користь від їхнього внеску в успіх компанії.

"Marosa була створена завдяки наполегливій праці багатьох людей. Розподіл коштів від продажу — це спосіб відзначити цей внесок і повернути команді частину того, що вони допомогли створити", — пояснив він своє рішення.

Видео дня

Деякі співробітники працювали в компанії чоловіка протягом дев'яти років, виконуючи різні обов'язки в міру розширення компанії.

Але винагорода не розповсюджувалася лише на тих, хто працював з першого дня. Для кожного співробітника було встановлено мінімальну оплату праці, незалежно від стажу його роботи в компанії.

Педро Пестана та його працівники Фото: Скриншот

Чоловік розповів колективу про це рішення після поглинання його компанії.

Зворушливий момент був знятий на відео, а організатори відзначили "реакцію здивування, оплески та обійми", які пролунали після одкровення бізнесмена.

Marosa зосереджувалася на технологіях, які допомагають фірмам керувати дотриманням вимог щодо ПДВ, електронним виставленням рахунків-фактур та іншими податковими зобов'язаннями на світових ринках.

Поглинання вартістю 112 мільйонів євро, про яке було оголошено у серпні 2026 року, передбачає інтеграцію бізнесу з підрозділом корпоративної ефективності та ESG компанії Wolters Kluwer. Його база залишиться у Віго, Іспанія, тоді як усі 120 співробітників, включаючи Педро Пестана, перейдуть працювати до багатонаціональної корпорації.

Ця угода відбулася після періоду швидкого зростання компанії Marosa, дохід якої подвоївся менш ніж за три роки.

Педро Пестана також розповів, що він вирішив оприлюднити своє рішення, сподіваючись, що це може надихнути інших власників компаній розглянути питання про розподіл коштів від прибуткового продажу серед своїх співробітників.

"Кожна компанія та кожна угода різні. Я хотів би, щоб той, хто готується продати власну компанію, дізнався про цей досвід і подумав, чи міг би він зробити щось подібне зі своєю власною командою", — сказав він.

Нагадаємо, що 81-річний бізнесмен Григорій Лучанський, засновник міжнародної сировинної групи Nordex, один із перших пострадянських мультимільйонерів та багаторічний партнер московської влади, помер у Відні (Австрія).

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