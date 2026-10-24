"Лучший начальник в мире": бизнесмен поделился €4 млн с работниками после продажи компании

Бизнесмен поделился 4 миллионами евро, вырученными от продажи своей компании со 120 сотрудниками, ведь именно они помогли ему добиться успеха. После этого поступка владелец компании приобрел широкую известность.

Педро Пестана, основатель технологической компании Marosa, решил передать своим сотрудникам часть выручки после заключения выгодной сделки с транснациональной корпорацией Wolters Kluwer, пишет Daily Star.

Бизнес этого человека был продан за 112 миллионов евро. После чего Педро Пестана решил распределить 4 миллиона евро из своей личной доли выручки между сотрудниками.

В общей сложности 120 сотрудников получили вознаграждение за свой вклад в успех компании.

"Marosa была создана благодаря упорному труду многих людей. Распределение средств от продаж — это способ отметить этот вклад и вернуть команде часть того, что они помогли создать", — пояснил он своё решение.

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Некоторые сотрудники проработали в компании мужа в течение девяти лет, выполняя различные обязанности по мере расширения компании.

Однако вознаграждение не ограничивалось только теми, кто работал с первого дня. Для каждого сотрудника был установлен минимальный размер заработной платы, независимо от стажа его работы в компании.

Педро Пестана и его сотрудники Фото: Скриншот

Мужчина рассказал коллективу об этом решении после поглощения его компании.

Этот трогательный момент был запечатлен на видео, а организаторы отметили "реакцию удивления, аплодисменты и объятия", которые последовали за признанием бизнесмена.

Marosa специализировалась на технологиях, помогающих компаниям обеспечивать соблюдение требований в области НДС, электронного выставления счетов-фактур и других налоговых обязательств на мировых рынках.

Поглощение стоимостью 112 миллионов евро, о котором было объявлено в августе 2026 года, предусматривает интеграцию бизнеса с подразделением корпоративной эффективности и ESG компании Wolters Kluwer. Её штаб-квартира останется в Виго (Испания), а все 120 сотрудников, включая Педро Пестана, перейдут на работу в многонациональную корпорацию.

Эта сделка состоялась после периода быстрого роста компании Marosa, доход которой удвоился менее чем за три года.

Педро Пестана также рассказал, что он решил обнародовать своё решение, надеясь, что это может вдохновить других владельцев компаний рассмотреть вопрос о распределении средств от прибыльной продажи среди своих сотрудников.

"Каждая компания и каждая сделка уникальны. Я бы хотел, чтобы тот, кто готовится продать свою компанию, узнал об этом опыте и подумал, смог бы он сделать что-то подобное со своей командой", — сказал он.

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