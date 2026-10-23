В Австрии умер "самый опасный непойманный преступник в мире"

81-летний бизнесмен Григорий Лучанский, основатель международной сырьевой группы Nordex, один из первых постсоветских мультимиллионеров и многолетний партнер московских властей, умер в Вене (Австрия)

В 1990-х годах журнал Time назвал Лучанского, имя которого фигурировало в международных расследованиях об организованной преступности и отмывании денег, "самым опасным непойманным преступником в мире", пишет "Агентство Новости".

Его не стало 20 октября. Прощание с умершим назначено на 25 октября. Лучанского похоронят на Еврейском кладбище в Риге.

Григорий Лучанский — что известно о первом миллиардере Латвии

По информации ресурса "Наша Латвия", Лучанский родился в 1945 году в Ташкенте. После окончания Московского института стали и сплавов получил распределение в Латвийскую ССР, где руководил республиканским штабом студенческих стройотрядов и работал проректором Латвийского государственного университета.

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В 1983 году он получил свой первый срок за хищение университетского имущества. Его приговорили к семи годам лишения свободы и отправили Екабпилсскую зону, созданную при строительстве крупного завода, но из этого срока он отсидел меньше трети. Уже в 1985-м Лучанский вышел из тюрьмы по УДО.

Причиной его освобождения стали проявленные организаторские способности. Сначала в зоне он работал на стройке, но при инспекционной поездке на объект председателя Совета министров Латвийской ССР Юрия Яновича Рубэна тот предложил начальнику зоны рекрутировать заключенного Лучанского в прорабы вместо вольнонаемных, "потому что те были пьяницы и негодяи".

В итоге он оказался руководителем стройки, что представляло собой уникальный случай в истории подобных объектов. Практически за год завод, который стоял на уровне фундамента 10 лет, был построен, что и дало Лучанскому билет на свободу.

Расследование против себя позже он объяснял интригами Бориса Пуго, который в тот период руководил КГБ Латвии.

Nordex — стремительный взлет, скандалы и обвинения

26 февраля 1990 года в Австрии была зарегистрирована группа Nordex. Через год Лучанский выкупил у партнеров их доли капитала и стал единственным владельцем.

Компания стала одним из первых и мощнейших коммерческих посредников на постсоветском пространстве и уже через три года вошла в пятерку крупнейших экспортеров нефтепродуктов из стран СНГ, а ее оборот оценивался примерно в $2 млрд

В сферу ее деятельности входили вывоз из стран СНГ на западные рынки нефти, нефтепродуктов, цветных металлов, удобрений и химической продукции, поставка в республики бывшего СССР продовольствия, потребительских товаров, техники и оборудования, финансовые операции и инвестиции.

Как пишет "КоммерсантЪ", быстрый рост Nordex вызывал недоумение у западных конкурентов и журналистов. Годом ранее, в 1992-м, австрийский журнал Wirtschaft Woche опубликовал статью под заголовком "Венские русские из Риги", обвинив Nordex в отмывании денег и связях с оргпреступностью.

Правда, автор статьи и издатель в ответ на требование адвокатов направили Лучанскому "Заявление чести", указав, что если "создалось впечатление, что г-н Лучанский или группа компаний Nordex нарушили уголовное законодательство Австрии или каким-либо иным образом недостойно вели себя, то мы сожалеем об этом". Но ярлык человека, отмывающего "грязные деньги" или деньги КПСС, приклеился к Лучанскому навсегдаэ

В 1993 году компания участвовала в поставках российской нефти в Украину в обмен на продовольствие. Nordex обвиняли в завышении стоимости поставок и получении $30 млн долларов прибыли.

Дружба с топ-чиновниками и новые подозрения

Лучанский близко дружил с мэром Москвы Юрием Лужковым и даже сопровождал его в Батуми во время несогласованной с МИД РФ поездки.

Его имя фигурировало в качестве посредника при продаже 66% Новокузнецкого алюминиевого завода от братьев Михаила и Юрия Живило "Русскому алюминию" Олега Дерипаски, а с 2003 по 2011 год подконтрольная Лучанскому Московская автомобильная компания (МАК) управляла ЗИЛом. После расторжения договора ЗИЛ потребовал от МАК через суд около 1,1 млрд рублей, но проиграл дело.

В 1995 году президент США Билл Клинтон пригласил бизнесмена на ужин, но потом приглашение отозвали, заподозрив Лучанского в связях с оргпреступностью. Его также подозревали в незаконной перевозке оружия, хотя тот все опровергал.

Тем не менее, ему запретили въезд в Англию, начали закрывать банковские счета компании, распространяли порочащую информацию. Американские спецслужбы арестовали десятки контрактов Nordex на многомиллионные суммы.

В 1996 году американский журнал Time в расследовании о российской организованной преступности назвал Лучанского человеком, "которого многие считают самым опасным преступником в мире, которому не предъявлены обвинения".

Фото: Агентство. Новости

Бизнесмен далеко не всегда "проглатывал" обвинения в преступной деятельности. Так, в 1999 году он подал в суд на британскую газету The Times, которая связала его с отмыванием денег и организованной преступностью. Лучанский подал на газету в суд и выиграл дело о клевете.

По данным израильского делового издания Globes, на пике состояние покойного составляло около 2 миллиардов долларов. Его называли первым латвийским миллиардером.

В последние годы он жил в своем доме в Юрмале, в Майори, а также в австрийской Вене.

Напомним, в Риге был найден мертвым "личный враг Путина".

Также сообщалось, что друг Путина получил новую должность.