РосСМИ пишут о новой должности экс-канцлера Германии Шредера в РФ: что известно и почему молчит Берлин

Давний друг Владимира Путина и бывший канцлер Германии Герхард Шредер нашёл новый источник доходов в России, возглавив стратегическое развитие сети гипермаркетов, отделившейся от немецких владельцев.

2 октября российские СМИ сообщили о назначении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в наблюдательный совет компании "Гиперглобус", управляющей сетью гипермаркетов Globus в России. Об этом сообщило российское пропагандистское СМИ РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Шредер будет участвовать в общем руководстве и сопровождать стратегическое развитие бизнеса на российском рынке.

Некоторые нюансы этого назначения обнародовало и агентство Reuters. Журналисты уточнили, что речь идет именно о российской структуре Hyperglobus, а не о немецкой Globus Holding. По данным Reuters, немецкая компания Globus Holding в 2025 году официально сообщила, что в конце 2024 года выделила российские продовольственные магазины и полностью передала свою долю в этом бизнесе. После этого группа сосредоточилась исключительно на работе в Германии, Чехии и Люксембурге.

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В комментарии агентству Reuters немецкая компания Globus Holding также подчеркнула, что её бывшие российские гипермаркеты теперь являются юридически и операционно независимыми. Все вопросы, касающиеся деятельности российского бизнеса, компания предложила направлять непосредственно в Hyperglobus.

Таким образом, назначение Шредера не означает его вхождение в руководящие органы нынешней немецкой Globus Holding. Его новая должность связана именно с российской компанией "Гиперглобус". Представители "Гиперглобуса" и сам Шредер не ответили на запрос Reuters в кратчайшие сроки.

Отметим, что назначение Шредера состоялось всего через несколько дней после того, как российские власти передали под временное управление российские активы немецкого торгового концерна Metro AG. Reuters обращает внимание на это совпадение во времени, однако не утверждает, что между этими событиями существует прямая связь.

Подробная информация о назначении и обязанностях Шредера

По данным общего собрания участников ООО "Гиперглобус", немецкий политик был назначен членом наблюдательного совета. В компании отмечают, что на этой должности он будет отвечать за сопровождение стратегического развития ритейлера и участвовать в общем руководстве.

Представители сети объяснили выбор кандидатуры опытом экс-канцлера в политической и экономической жизни РФ, а также необходимостью усилить экспертную поддержку.

Политический контекст и связи с Кремлем

Герхард Шредер был канцлером Германии в 1998–2005 годах. Еще во время пребывания в должности он активно развивал германо-российские экономические связи, в частности сотрудничество в энергетической сфере. Так, в своих выступлениях Шредер называл Россию важным энергетическим партнером Германии и поддерживал развитие совместных энергетических проектов. На официальном сайте правительства Германии сохранились его заявления о необходимости углубления германо-российского энергетического партнерства.

После завершения работы в качестве канцлера Шредер продолжил сотрудничество с российским государственным бизнесом. В частности, он занимал руководящие должности, связанные с "Роснефтью" и проектом "Северный поток".

Его связи с российским бизнесом и позиция в отношении Владимира Путина стали особенно спорными после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В мае 2022 года бюджетный комитет Бундестага принял решение фактически приостановить работу офиса Шредера как бывшего канцлера. В парламентском сообщении отмечалось, что решение связано, в частности, с его деятельностью на фоне российского вторжения в Украину и сохранением должностей в российских энергетических компаниях.

Путин ранее называл Шредера возможным посредником в отношениях с Евросоюзом

Новое назначение произошло на фоне того, что в этом году Владимир Путин публично назвал Шредера желательным собеседником для возможных переговоров о будущей архитектуре безопасности в Европе.

"Лично для меня бывший канцлер Федеративной Республики Германия г-н Шредер является лучшим вариантом", — заявил Путин, говоря о возможном посреднике со стороны Европы. Reuters отмечает, что в Европейском Союзе эту идею отвергли.

Таким образом, назначение Шредера в наблюдательный совет Hyperglobus стало ещё одним проявлением его многолетних связей с российским бизнесом.

Напомним, в июне 2026 года бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которого называют давним соратником Владимира Путина, заметили в одном из московских отелей. Немецкие СМИ тогда предполагали, что его визит может быть связан с предстоящим экономическим форумом или встречей с российским президентом.

Кроме того, мы писали, что в 2024 году Герхард Шредер заявлял, что может "договориться с Путиным о мире", поскольку их связывает 20-летняя дружба.