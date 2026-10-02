РосЗМІ пишуть про нову посаду ексканцлера Німеччини Шредера в РФ: що відомо та чому мовчить Берлін

Багаторічний приятель Володимира Путіна та колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер знайшов нове джерело прибутків у Росії, очоливши стратегічний розвиток відірваної від німецьких власників мережі гіпермаркетів.

2 жовтня російські ЗМІ повідомили про призначення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до наглядової ради компанії "Гіперглобус", яка управляє мережею гіпермаркетів Globus у Росії. Про це заявило російське пропагандистське медіа РБК із посиланням на пресслужбу компанії. Шредер має брати участь у загальному керівництві та супроводжувати стратегічний розвиток бізнесу на російському ринку.

Окремі нюанси призначення оприлюднило і видання Reuters. Журналісти уточнили, що йдеться саме про російську структуру Hyperglobus, а не про німецьку Globus Holding. За даними Reuters, німецька компанія Globus Holding у 2025 році офіційно повідомляла, що наприкінці 2024-го відокремила російські продовольчі магазини та повністю передала свою частку в цьому бізнесі. Після цього група зосередилася виключно на роботі в Німеччині, Чехії та Люксембурзі.

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У коментарі Reuters німецька Globus Holding також наголосила, що її колишні російські гіпермаркети тепер є юридично та операційно незалежними. Усі питання щодо діяльності російського бізнесу компанія запропонувала адресувати безпосередньо Hyperglobus.

Таким чином, призначення Шредера не означає його входження до керівних органів нинішньої німецької Globus Holding. Його нова посада стосується саме російської Hyperglobus. Представники Hyperglobus та сам Шредер на запит Reuters оперативно не відповіли.

Зазначимо, що призначення Шредера відбулося лише через кілька днів після того, як російська влада передала під тимчасове управління російські активи німецького торговельного концерну Metro AG. Reuters звертає увагу на цей збіг у часі, однак не стверджує, що між цими подіями існує прямий зв'язок.

Деталі призначення та обов'язки Шредера

За даними загальних зборів учасників ТОВ "Гіперглобус", німецького політика призначили членом наглядової ради. У компанії зазначають, що на цій посаді він відповідатиме за супровід стратегічного розвитку ритейлера та братиме участь у загальному керівництві.

Представники мережі пояснили вибір кандидатури досвідом ексканцлера в політичному й економічному житті РФ, а також потребою посилити експертну підтримку.

Політичний контекст та зв'язки з Кремлем

Герхард Шредер був канцлером Німеччини у 1998–2005 роках. Ще під час перебування на посаді він активно розвивав німецько-російські економічні зв'язки, зокрема співпрацю в енергетичній сфері. Так, у своїх виступах Шредер називав Росію важливим енергетичним партнером Німеччини та підтримував розвиток спільних енергетичних проєктів. На офіційному сайті уряду Німеччини збереглися його заяви про необхідність поглиблення німецько-російського енергетичного партнерства.

Після завершення роботи канцлером Шредер продовжив співпрацю з російським державним бізнесом. Він, зокрема, обіймав керівні посади, пов'язані з "Роснефтью" та проєктом Nord Stream.

Його зв'язки з російським бізнесом і позиція щодо Володимира Путіна стали особливо суперечливими після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

У травні 2022 року бюджетний комітет Бундестагу ухвалив рішення фактично призупинити роботу офісу Шредера як колишнього канцлера. У парламентському повідомленні зазначалося, що рішення пов'язане, зокрема, з його діяльністю на тлі російського вторгнення в Україну та збереженням посад у російських енергетичних компаніях.

Путін раніше називав Шредера можливим посередником з Євросоюзом

Нове призначення відбулося на тлі того, що цього року Володимир Путін публічно назвав Шредера бажаним співрозмовником для можливих переговорів щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі.

"Особисто для мене колишній канцлер Федеративної Республіки Німеччина пан Шредер є кращим варіантом", — заявляв Путін, говорячи про можливого посередника від Європи. Reuters зазначає, що в Європейському Союзі цю ідею відкинули.

Таким чином, призначення Шредера до наглядової ради Hyperglobus стало ще одним продовженням його багаторічних зв'язків із російським бізнесом.

Нагадаємо, в червні 2026 року колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого називають давнім соратником Володимира Путіна, помітили в одному з московських готелів. Німецькі ЗМІ тоді припускали, що він може бути пов’язаний із майбутнім економічним форумом або зустріччю з російським президентом.

Також ми писали, що у 2024 році Герхард Шредер заявляв, що може "домовитися з Путіним про мир", оскільки їх пов'язує 20-річна дружба.