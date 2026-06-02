Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер несподівано з'явився в Москві: що відомо

Герхарда Шредера, відомого також як друга Путіна, помітили в готелі "Кемпінські" в Москві.

Німецький телеканал NTV повідомляє, що офіційного пояснення візиту немає. Але візит приурочений до певного часу: лише кілька тижнів тому Путін публічно назвав Шредера своїм бажаним європейським посередником на мирних переговорах щодо України.

Цю пропозицію уряд Німеччини категорично відкинув у рамках гібридної стратегії Росії.

Журналісти припустили, що Герхард Шредер збирається відвідати Міжнародний економічний форум у Росії, або ж зустрітися з Путіним.

Кореспондент Райнер Мунц нагадав, що Шредер "багато років працював у російських енергетичних компаніях".

Герхард Шредер давно на зарплаті у Путіна Фото: ТАСС

Відомо, що 3 червня в Санкт-Петербурзі відкривається Міжнародний економічний форум, у якому вперше за кілька років візьмуть участь лідери німецького бізнесу. На форум також запрошено політиків від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Кандидатуру Шредера, як парламентера щодо України, європейська сторона одноголосно відхилила.

"Якби ми дали Росії право призначати парламентера від нашого імені, це було б не дуже розумно", — заявила нещодавно міністр закордонних справ ЄС Кая Каллас на полях зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Вона нагадала, що колишній канцлер Німеччини багато років був високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тому було зрозуміло, чому Путін хотів бачити за столом переговорів саме його: "Тоді він, у певному сенсі, сидів би по обидва боки столу".

В Україні Шредера також не бачать у ролі перемовника. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав: "Ми цього не підтримуємо". Він додав, що є "багато інших гідних лідерів", які могли б вести переговори від імені ЄС.

Герхарда Шредера, який був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік, критикували за дружбу з Путіним і роботу на російський "Газпром". У 2014 році, навіть після окупації Криму, він відсвяткував своє 70-річчя з Путіним у Росії. Він продовжував працювати в російських енергетичних компаніях навіть після повномасштабного вторгнення в Росію у 2022 році.

Водночас він неодноразово підтримував агресивну політику Росії. У 2023 році він назвав загрозу з боку Росії "абсурдною". А нещодавно виступав за відновлення поставок енергоносіїв із Росії та виступав проти "демонізації Росії як вічного ворога".

Шредер уже їздив до Москви, на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, і зустрічався там із Путіним.

У травні минулого року банк Sparkasse в Ганновері заблокував платежі для Шредера. Кожні півроку ексканцлер отримував близько 200 тисяч євро — гонорар за роботу в Nord Stream 2.

А 2024 року Герхард Шредер заявляв, що може "домовитися з Путіним про мир", оскільки їх пов'язує 20-річна дружба.