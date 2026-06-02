Герхард Шредер, известный также, как друг Путина, был замечен в отеле "Кемпински" в Москве.

Немецкий телеканал NTV сообщает, что официального объяснения визита нет. Но визит приурочен к определенному времени: всего несколько недель назад Путин публично назвал Шредера своим предпочтительным европейским посредником на мирных переговорах по Украине.

Это предложение правительство Германии категорически отвергло в рамках гибридной стратегии России.

Журналисты предположили, что Герхард Шредер собирается посетить Международный экономический форум в России, или же встретиться с Путиным.

Корреспондент Райнер Мунц напомнил, что Шредер "много лет работал в российских энергетических компаниях".

Герхард Шредер давно на зарплате у Путина Фото: ТАСС

Известно, что 3 июня в Санкт-Петербурге открывается Международный экономический форум, в котором впервые за несколько лет примут участие лидеры немецкого бизнеса. На форум также приглашены политики от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Відео дня

Кандидатуру Шредера, как переговорщика по Украине, европейская сторона единогласно отклонила.

"Если бы мы дали России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень разумно", — заявила недавно министр иностранных дел ЕС Кая Каллас на полях встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Она напомнила, что бывший канцлер Германии много лет был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому было ясно, почему Путин хотел видеть за столом переговоров именно его: "Тогда он, в некотором смысле, сидел бы по обе стороны стола".

В Украине Шредера также не видят в роли переговорщика. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал: "Мы этого не поддерживаем". Он добавил, что есть "много других достойных лидеров", которые могли бы вести переговоры от имени ЕС.

Герхарда Шредера, который был канцлером Германии с 1998 по 2005 год, критиковали за дружбу с Путиным и работу на российский "Газпром". В 2014 году, даже после оккупации Крыма, он отпраздновал свое 70-летие с Путиным в России. Он продолжал работать в российских энергетических компаниях даже после полномасштабного вторжения в Россию в 2022 году.

В то же время он неоднократно поддерживал агрессивную политику России. В 2023 году он назвал угрозу со стороны России "абсурдной". А недавно выступал за возобновление поставок энергоносителей из России и выступал против "демонизации России как вечного врага".

Шредер уже ездил в Москву, в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, и встречался там с Путиным.

В мае прошлого года банк Sparkasse в Ганновере заблокировал платежи для Шредера. Каждые полгода экс-канцлер получал около 200 тысяч евро — гонорар за работу в Nord Stream 2.

А в 2024 году Герхард Шредер заявлял, что может "договориться с Путиным о мире", так как их связывает 20-летняя дружба.