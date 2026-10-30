Збирається побудувати будинок своєї мрії: жінка купила землю з кладовищем 1700 року

47-річна Хайді Кіні придбала землю у своїх батьків у сільській місцевості Пенсільванії, щоб побудувати там свій постійний дім, але до складу власності входило історичне кладовище.

Хайді Кіні була готова побудувати свій постійний дім на ділянці 1,6 гектара лісистої землі, але разом з землею вона придбала цвинтар, заповнений старовинними надгробками. Але жінка готова взяти на себе відповідальність за людей, які вже там поховані, пише видання People.

Вперше така можливість покупки виникла під час розмови на День подяки з її батьками, яким належить історична нерухомість у містечку, де виросла Кіні. Замилувавшись будинком, який вони створили, відремонтувавши стару церкву, вона сказала, що хотіла б, щоб у них було достатньо землі, аби вона могла побудувати щось подібне.

Жінка купили землю з кладовищем

І вона знайшла таку землю. Понад 1,6 гектара лісистої землі поруч, де колись була частина церкви та монастиря. Жінка зізнається, що ніколи не уявляла собі повернення до рідного міста, але можливість побудувати будинок біля батьків була надто привабливою, щоб її втратити.

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Історія цієї землі сягає понад двох століть, починаючи з 1798 року. Тоді там з'явився монастир Сноу-Гілл і будівля, що була побудована в 1814 році як громадський простір, сьогодні містить квартири, включаючи ту, яку Кіні зараз орендує у своїх батьків.

Церква була зведена в 1829 році, і жінка пам'ятає, як у дитинстві відвідувала там спеціальну службу. Її батьки придбали цю власність у 2013 році та почали перетворювати церкву на свій дім у 2020 році.

Натомість на цвинтарі є надгробки, що датуються 1700-ми та 1800-ми роками. Тепер жінка зобов'язана піклуватися про місце їхнього спочинку.

Вона найняла місцеву компанію з догляду за газонами, щоб зайнятися утриманням, що є полегшенням, враховуючи її повноцінну роботу в уряді та вимоги будівництва будинку.

Натомість володіння кладовищем також означає, що частина її землі має залишатися доступною для інших. Відвідувачам дозволено заходити на ділянку кладовища, решта власності залишається приватною.

Але жінка зізнається, що думка про життя біля могил менш тривожна, аніж деякі люди можуть очікувати. Але реакція людей, коли розповідає друзям та колегам про свою покупку, неоднозначна.

Вона вважає, що багато хто уявляє собі великий діючий цвинтар, а не відносно невеликий історичний цвинтар на її території.

Після того, як вона вийде на пенсію, вона сподівається приділяти більше часу дослідженню кладовища та його історії.

Також вона запевнила, що не бачила привидів там.

Нагадаємо, що дивне поховання було знайдено у Північному Йоркширі. Археологи зробили незвичайне відкриття під жвавою дорогою, що з'єднує величезні частини Британії.

Також у швейцарському селищі Лаутербруннен знаходиться кладовище, яке туристи називають одним з найкрасивіших у світі – воно тулиться біля підніжжя скель, звідки просто на могили спадає водоспад.