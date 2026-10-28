Відрубані голови та монети в роті: під головною дорогою у Британії знайшли дивне кладовище

Дивне поховання було знайдено у Північному Йоркширі. Археологи зробили незвичайне відкриття під жвавою дорогою, що з'єднує величезні частини Британії.

На місці знайшли останки людей, що були поховані обличчям донизу і з монетами у роті, але за словами фахівців, це був спеціальний ритуал, пише Daily Star.

У Каттеріку, Північний Йоркшир, археологи виявили римське поховання, де чоловік був похований зі стопкою із дев'яти монет у роті. Монети датують 325 роком нашої ери.

Серед інших дивних знахідок – два обезголовлені тіла, поховані з головами біля ніг, а також інші останки, навмисно покладені обличчям донизу.

Розкопки в Північному Йоркширі розкривають деякі незвичайні способи, як римляни ставилися до своїх померлих. Ці знахідки тепер ставлять під сумнів те, що, на думку вчених, відбувалося після смерті.

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В рамках розкопок знайшли 308 людських поховань у 14 місцях, що датуються періодом від ранньої бронзової доби до англосаксонського періоду. Зокрема, кілька римських поховань пролили світло на ритуали того часу.

Поховання були поширеним явищем у римський період, коли люди вірили, що душі можуть завдати шкоди живим, якщо їх не поховати.

Мова йде про подорож до підземного світу, яка могла відбутися лише за умови поховання. Монети є частиною цієї традиції.

Археологи Кура Террае припускають, що це може бути платою або щось, що гарантувало прохід.

У Британії виявили поховання віком майже 2000 років Фото: Скриншот

Монети, платою поромнику за перевезення душі через річку, яка відділяла землю живих від землі мертвих. Хоча це вірування має грецьке походження, воно зберігалося в деяких культурних групах аж до римського періоду.

Ще двох людей знайшли обезголовленими, а їхні черепи знаходилися нижче рівня ніг. Археологи знайшли докази того, що в обох могилах також містилися елементи кам'яних трун.

Інших двох людей поховали обличчям донизу. Хоча їхнє точне значення залишається невідомим, їхня концентрація серед деяких пізніших поховань може вказувати на зміну вірувань та звичаїв ближче до кінця римського періоду.

Інші знахідки доповнюють картину того суспільства, де предмети, покладені разом із померлими, мають особливе значення. До них належать проколоті монети, підвіски та проколотий собачий зуб, який, на думку археологів, міг бути частиною амулета або колекції захисних предметів.

"Відкриття цих поховань дає рідкісне уявлення про вірування та традиції римських громад у Північному Йоркширі", — сказав Стюарт Росс, менеджер з розкопок.

Хоча погляди на смерть у римський період були різноманітними, ці знахідки відображають більш традиційні погляди. А поховання обезголовлених людей, можливо, служило для запобігання поверненню мстивих духів, а поховання обличчям донизу могло бути ознакою неповаги.

Повідомляється, що ці знахідки є частиною масштабних археологічних досліджень вздовж траси А1.

Ці відкриття допомогли археологам зрозуміти, як люди помирали, а також про їх вірування майже 2000 років тому.

Усе знайдене наразі зберігається у Йоркширському музеї.

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