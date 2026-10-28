Отрезанные головы и монеты во рту: под главной дорогой в Великобритании обнаружили странное кладбище

Странное захоронение было обнаружено в Северном Йоркшире. Археологи сделали необычное открытие под оживлённой дорогой, соединяющей обширные районы Великобритании.

На месте обнаружили останки людей, которые были похоронены лицом вниз и с монетами во рту, но, по словам специалистов, это был специальный ритуал, пишет Daily Star.

В Каттерике, Северный Йоркшир, археологи обнаружили римское захоронение, в котором мужчина был похоронен с стопкой из девяти монет во рту. Монеты датируются 325 годом нашей эры.

Среди других странных находок — два обезглавленных тела, похороненные с головами у ног, а также другие останки, намеренно уложенные лицом вниз.

Раскопки в Северном Йоркшире раскрывают некоторые необычные способы, которыми римляне относились к своим умершим. Эти находки теперь ставят под сомнение то, что, по мнению учёных, происходило после смерти.

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В ходе раскопок было обнаружено 308 человеческих захоронений в 14 местах, датируемых периодом от ранней бронзовой эпохи до англосаксонского периода. В частности, несколько римских захоронений пролили свет на ритуалы того времени.

Погребения были распространенным явлением в римский период, когда люди верили, что души могут нанести вред живым, если их не похоронить.

Речь идет о путешествии в подземный мир, которое могло состояться только при условии погребения. Монеты являются частью этой традиции.

Археологи Кура Террае предполагают, что это могла быть плата или что-то, что обеспечивало проход.

В Великобритании обнаружили захоронение возрастом почти 2000 лет Фото: Скриншот

Монеты, которые платили паромщику за перевозку души через реку, отделявшую мир живых от мира мертвых. Хотя это верование имеет греческое происхождение, оно сохранялось в некоторых культурных группах вплоть до римского периода.

Еще двух человек обнаружили обезглавленными, а их черепа находились ниже уровня ног. Археологи обнаружили доказательства того, что в обеих могилах также находились элементы каменных гробов.

Еще двух человек похоронили лицом вниз. Хотя их точное значение остается неизвестным, их наличие среди некоторых более поздних захоронений может свидетельствовать об изменении верований и обычаев ближе к концу римского периода.

Другие находки дополняют картину того общества, в котором предметы, положенные вместе с умершими, имеют особое значение. К ним относятся проколотые монеты, подвески и проколотый собачий зуб, который, по мнению археологов, мог быть частью амулета или коллекции защитных предметов.

"Обнаружение этих захоронений даёт редкую возможность познакомиться с верованиями и традициями римских общин в Северном Йоркшире", — сказал Стюарт Росс, руководитель раскопок.

Хотя в римский период взгляды на смерть были разнообразными, эти находки отражают более традиционные представления. А захоронение обезглавленных людей, возможно, служило для предотвращения возвращения мстительных духов, а захоронение лицом вниз могло быть признаком неуважения.

Сообщается, что эти находки являются частью масштабных археологических исследований вдоль трассы А1.

Эти открытия помогли археологам понять, как умирали люди, а также узнать об их верованиях почти 2000 лет назад.

Всё найденное в настоящее время хранится в Йоркширском музее.

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