Перероблений із телефонної будки: продається, можливо, найменший будинок в Англії (фото)

Невеликий будинок площею менше 10 "квадратів" виставлено на продаж за 27 тисяч фунтів стерлінгів, тобто приблизно 1,6 млн гривень. Раніше в цій будівлі розміщувався комутаційний центр компанії British Telecom.

Площа земельної ділянки, яка "йде" разом із будівлею, становить приблизно 120 квадратних метрів. Агентство нерухомості Stags запевняє, що за умови отримання необхідних дозволів колишній об’єкт інфраструктури можна перетворити на дачу або здавати в оренду туристам.

Сама хатина складається з вітальні відкритого планування з міні-кухнею та сходами, що ведуть до спальної зони на антресолях.

Будівля на продаж Фото: з відкритих джерел

З вітальні також можна потрапити до кімнатки, обладнаної унітазом, умивальником та душовою кабіною.

Внутрішнє планування

Біля будиночка, що стоїть поруч із досить жвавою трасою, розташований невеликий газон, оточений парканом.

Єдине вікно в будинку виходить на "задній двір"

Серед комунікацій — електропостачання, широкосмуговий інтернет та можливість підключення до центрального водопроводу.

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Розташування будиночка на місцевості Фото: з відкритих джерел

Будівля розташована на околиці невеликого селища Крофорд у графстві Сомерсет, на південному заході Англії, а найближче місто Вівеліскомб знаходиться приблизно за три кілометри.

Видання West Somerset Free Press повідомляло, що в лютому 2025 року Рада графства Сомерсет надала дозвіл на зміну цільового призначення будівлі для здачі в оренду, можливо, найменшого будинку для відпочинку у Західній Англії.

У міській раді тоді заявили, що можливість здачі в оренду колишньої телефонної будки допоможе запобігти її занепаду.

Фокус писав, що жінка, аби не платити за оренду, живе у шафі свого друга.

Також нагадаємо, що сусіди змушують британку знести новий, але непривабливий паркан біля її будинку.