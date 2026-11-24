Культова американська різдвяна комедія "Один вдома", яка вийшла на екрани в 1990 році, через майже 40 років залишається джерелом натхнення для багатьох представників творчих професій, а типаж персонажа Кевіна, головного героя фільму у виконанні Маколея Калкіна, — як і раніше, найпопулярніший для зйомок напередодні Нового року.

У Threads користувачка під ніком @peolliant опублікувала допис, у якому розповіла, що шукає дитину, схожу на Кевіна Маккалістера, для зйомок для одного з карпатських готелів. Буквально відразу ж їй відповіла мама хлопчика, який разюче схожий на знаменитого кіногероя.

"Ми постійно чуємо, що у нас Кевін", — написала користувачка під ніком catkatherinka, опублікувавши кілька фотографій дитини. Оскільки без дозволу батьків знімки дітей у ЗМІ публікувати не можна, оцінити схожість можна за посиланням.

У коментарях користувачі вражені подібністю малюка до голлівудського персонажа.

"Кастинг можна завершувати", "Так, справді схожий. Тип обличчя та ангельсько-бешкетний погляд", "А хіба це не він?", "У вас Кевін", — пишуть під фото.

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За словами жінки, її кузен із Польщі називає її сина лише Кевіном.

Зазначимо, що під дописом про пошук дитини для зйомок десятки інших батьків опублікували фотографії своїх синів. Хто врешті-решт переможе у відборі, поки що невідомо.

Тим часом студія Disney спільно з 20th Century Studios розпочала роботу над сиквелом різдвяної комедії "Один вдома". У ролі Кевіна має повернутися 46-річний Маколей Калкін, який також бере участь у написанні сценарію.

Нагадаємо, що Маколей Калкін зворушив шанувальників рідкісним романтичним фото зі своєю нареченою Брендою Сонг на честь річниці їхніх стосунків.