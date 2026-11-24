Культовая рождественская американская комедия "Один дома", которая вышла на экраны в 1990 года, спустя почти 40 лет остается источником вдохновения для многих представителей творческих профессий, а типаж Кевина, главного героя ленты в исполнении Маколея Калкина, — по-прежнему самый популярный для съемок под Новый год.

В Threads пользователь под ником @peolliant опубликовала пост, в котором рассказала, что ищет ребенка с типажом Кевина МакКалистера для съемок для одного из карпатских отелей. Буквально сразу же ей ответила мама мальчика, который поразительно похож на знаменитого киногероя.

"Мы постоянно слышим, что у нас Кевин", — написала пользователь под ником catkatherinka, поделившись несколькими фото ребенка. Поскольку без разрешения родителей снимки детей в СМИ публиковать нельзя, оценить сходство можно по ссылке.

В комментариях пользователи поражены сходством малыша с голливудским персонажем.

"Кастинг можно завершать", "Да, действительно похож. Тип лица и ангельско-вредный взгляд", "А разве это не он?", "У вас Кевин", — пишут под фото.

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По словам женщины, ее кузен из Польши называет ее сына только Кевином.

Отметим, что под постом о поиске ребенка для съемок десятки других родителей представили фотографии своих сыновей. Кто в конце концов победит в отборе, пока неизвестно.

Тем временем студия Disney совместно с 20th Century Studios приступила к разработке сиквела рождественской комедии "Один дома". В роли Кевина должен вернуться 46-летний Маколей Калкин, который также участвует в написании сценария.

Напомним, Маколей Калкин тронул поклонников редким романтическим фото со своей невестой Брендой Сонг в честь годовщины их отношений.