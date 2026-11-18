Американский актёр Маколей Калкин вновь вернулся к своей знаменитой роли Кевина МакКалистера из комедии "Один дома". Знаменитость стал главным героем рождественской рекламы ресторана McDonald's.

На этот раз Калкин оказался не в собственном доме, а в заснеженном ресторане. Праздничный ролик компания опубликовала на YouTube-канале.

Кевин из "Один дома" вернулся на экраны

46-летний Маколей Калкин снялся в рекламе ресторана McDonald's. Актёр появился в легендарном образе мальчика Кевина из комедии "Один дома". В ролике он пошутил на тему одиночества, поскольку вновь оказался один в пустом заведении.

"Все снова исчезли", — сказал Калкин в видео.

После этого актер приступил к приему заказов и приготовлению еды. В то же время в ролике были представлены новинки, которые вскоре появятся в специальном меню.

Так, для посетителей McDonald's приготовили картошку фри Little Nero's Pizza McShaker со специальной смесью приправ, сырный соус Lovely Cheese Pizza и десерт Everything Sundae McFlurry с печеньем Oreo, шоколадной помадкой и конфетками M&M's. Интересно, что к каждому набору будут добавлять пару носков с изображениями Кевина, Гримейса, Берди или Гамбурглара.

Видео дня

По словам Калкина, ему очень понравилось, что набор отражает нечто большее, чем просто одного персонажа.

"Это игривый дух, который находит отклик у людей разных поколений", — отметил актер.

Отметим, что новое меню в McDonald's в США появится с 1 декабря. Будет ли оно в Украине — пока не сообщается.

46-летний Маколей Калкин Фото: Скрин видео 46-летний Маколей Калкин Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Маколей Калкин тронул поклонников редким романтическим фото со своей невестой Брендой Сонг в честь годовщины их отношений.

Кстати, актер не исключает возможности вернуться к культовой роли Кевина МакКаллистера в потенциальном продолжении франшизы "Один дома".

Кроме того, знаменитость появился вместе со своим первенцем Дакотой и младшим сыном Карсоном.