Американський актор Маколей Калкін знову повернувся до своєї відомої ролі Кевіна МакКалістера з комедії "Сам удома". Знаменитість став головним героєм у різдвяній рекламі ресторану McDonald's.

Цього разу Калкін опинився не у власному будинку, а в засніженому ресторані. Святковий ролик компанія оприлюднила на YouTube-каналі.

Кевін із "Сам удома" повернувся на екрани

46-річний Маколей Калкін знявся у рекламі ресторану McDonald's. Актор з’явився у легендарному образі хлопчика Кевіна із комедії "Сам удома". У ролику він пожартував про самотність, оскільки знову залишився один у пустому закладі.

"Усі знову зникли", — сказав Калкін у відео.

Після цього актор взявся приймати замовлення та готувати їжу. Водночас у ролику продемонстрували новинки, які незабаром з’являться у спеціальному меню.

Так, для відвідувачів McDonald's приготували кортоплю фрі Little Nero's Pizza McShaker зі спеціальною сумішшю приправ, сирний соус Lovely Cheese Pizza та десерт Everything Sundae McFlurry з печивом Oreo, шоколадною помадкою і цукерками M&M's. Цікаво, що до кожного набору додаватимуть пару шкарпеток із зображеннями Кевіна, Грімейса, Берді або Гамбурглара.

Видео дня

За словами Калкіна, йому дуже сподобалось, що набір відображає дещо більше, ніж просто одного персонажа.

"Це грайливий дух, який знаходить відгук у людей різних поколінь", — зазначив актор.

Зауважимо, що нове меню у McDonald's в США з'явиться з 1 грудня. Чи буде воно в Україні – наразі не повідомляється.

46-річний Маколей Калкін Фото: Скрін відео 46-річний Маколей Калкін Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Маколей Калкін зворушив шанувальників рідкісним романтичним фото зі своєю нареченою Брендою Сонг на честь річниці їхніх стосунків.

До речі, актор відкритий до можливості повернення до культової ролі Кевіна МакКаллістера у потенційному продовженні франшизи "Сам удома".

Крім того, знаменитість показався із первістком Дакотою та молодшим сином Карсоном.