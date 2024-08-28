Мерайя Кері не виконала передсмертне прохання своєї сестри

Останні кілька тижнів Елісон Кері провела в хоспісі. Знаючи, що помирає, вона хотіла побачити свою сестру.

Related video

Елісон Кері, 63-річна сестра американської співачки Мераї Кері, яка померла на минулих вихідних, провела останній місяць у хоспісі в маленькому містечку Коксакі, штат Нью-Йорк, і весь цей час вона благала знамениту родичку про зустріч. Однак зірка проігнорувала її слова, пише Daily Mail.

За словами друга і довіреної особи Елісон, Девіда Бейкера, вона сподівалася відновити стосунки з сестрою. Але Мерайя так і не зателефонувала їй.

"Елісон було боляче через те, як з нею поводилися її мати і Мерайя, але у неї завжди були змішані почуття до матері. Але я знаю, що це було її передсмертне бажання, якби вона могла хоча б поговорити з Мерайєю", — розповів він.

26 серпня співачка зробила заяву для People, повідомивши про смерть матері Патрисії та сестри Елісон в один день. Вона провела останній тиждень із матір'ю, проте про причини смерті родичок нічого говорити не стала. Бейкер, який провів із покійною три останні тижні, сказав, що в неї були "проблеми з внутрішніми органами".

У своїй книзі "Значення Мераї Кері" артистка писала про складні стосунки зі старшою сестрою. За її словами, коли їй було 12 років, 20-річна Елісон накачала її наркотиками і хотіла продати її сутенеру.

У 2016 році Елісон Кері заарештували за заняття проституцією

Старша сестра співачки була наркозалежною, ВІЛ-інфікованою і займалася проституцією. Першого з чотирьох своїх дітей вона народила в 15 років. В останні дні життя саме діти були тими, хто провідував Елісон.

Жінка багато разів лягала в рехаб, який, як правило, оплачувала Мерайя. У якийсь момент вона припинила безуспішні спроби врятувати сестру, зазначивши, що не в силах допомогти тому, хто не хоче приймати цю допомогу.

Пізніше вона пройшла психотерапію і припинила стосунки з сестрою і братом. Мерайя розповідала, що після цього їй стало набагато легше.

Раніше Фокус писав, що Мерайя Кері в прозорій сукні Dior виступила на весіллі мільярдера Умара Камані.