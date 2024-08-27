Сестра і мама Мераї Кері померли в один день

У співачки були складні стосунки і з матір'ю, і зі старшою сестрою, але їхня смерть стала для неї важким потрясінням.

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55-річна американська співачка Мерая Кері повідомила шанувальникам про втрату двох рідних людей в один день. Йдеться про її 87-річну матір Патрицію та 63-річну сестру Елісон, пише People.

"Моє серце розбите, бо я втратила свою маму минулих вихідних. На жаль, унаслідок трагічного повороту подій моя сестра втратила своє життя того ж дня. Я почуваюся благословенною, що змогла провести останній тиждень зі своєю мамою перед її смертю. Я ціную любов і підтримку всіх, хто має повагу до мого особистого життя в цей неможливий час", — сказала зірка в заяві для преси.

Деталей трагедій вона не озвучувала.

У Мераї завжди були напружені стосунки з обома родичками. Останні 30 років вона майже не спілкувалася з сестрою, яка лікувалася від наркоманії, була безпритульною і ВІЛ-інфікованою. У 2016 році Елісон через ЗМІ звернулася до сестри по допомогу. Вона гостро потребувала фінансової підтримки, оскільки боролася за одужання після жорстокого нападу з вторгненням у будинок, де Елісон деякий час жила. Унаслідок того, що сталося, її мозок був пошкоджений, тож вона серйозно захворіла.

Елісон Кері

У Елісон було четверо дітей, причому першу дитину вона народила в 15 років. Вона понад 10 разів лікувалася в рехабі, а перебування там їй оплачувала знаменита сестра, поки не зрозуміла, що не зможе допомогти тому, хто не хоче, щоб йому допомагали.

Патриція з 1960-го до 1973 року була одружена з батьком співачки, оперним виконавцем Альфредом Роєм Кері й розлучилася з ним, коли майбутній знаменитості виповнилося три роки. 72-річний чоловік помер 2022 року. Крім Мераї та Елісон, у Патрісії та Роя також був син Морган, якому зараз 64 роки.

Патриція, яка закінчила Джульярдську школу, один із найбільших американських вищих навчальних закладів у галузі мистецтва та музики, була оперною співачкою і викладачкою вокалу.

Мерайя Кері з донькою Монро та матір'ю Патрісією Фото: instagram.com/mariahcarey

Про складні стосунки з матір'ю Мерая розповіла в мемуарах 2020 року "Значення Мераї Кері".

"Як і багато аспектів мого життя, мій шлях із мамою був сповнений суперечностей і конкуруючих реальностей. Він ніколи не був тільки чорно-білим — це була ціла веселка емоцій. Наші стосунки були колючим мотузком гордості, болю, сорому, подяки, ревнощів, захоплення і розчарування", — писала співачка в книзі, присвяченій її матері, яка "зробила все, що могла".

Ні з братом, ні з сестрою у Мераї не склалося багато років тому. У тій же книжці вона розповіла, що Елісон, яку вона описала як "проблемну і травмовану... намагалася продати її сутенеру":.

"Коли мені було 12 років, моя сестра накачала мене валіумом, дала мені ніготь мізинця, повний кокаїну, завдала мені опіків третього ступеня і спробувала продати мене сутенеру".

Коли під час інтерв'ю Опра Вінфрі запитала співачку, чому її брат і сестра, описані нею як "вкрай жорстокі", так з нею чинили, та відповіла, що вважає їх "зіпсованими".

Мерая Кері виховує двох близнюків — доньку Монро і сина Мороккана Скотта

"Ми навіть до пуття не знаємо одне одного, у цьому-то й річ. Ми не росли разом. Тобто, вони були у своїх подорожах, на той час, як я з'явилася на світ, вони вже були зіпсовані, на мою думку. Але, знову ж таки, мене там не було. Мене кинули в цей світ — і я буквально почувалася чужою у власній родині", — говорила Кері. Вона звинуватила їх у тому, що вони хотіли нажитися на її славі й отримати від неї гроші, вважаючи її життя легким і розкішним.

Після смерті батька 2002 року артистка хотіла налагодити стосунки з Елісон, але нічого не вийшло. Щоб поставити крапку в їхньому братсько-сестринському трикутнику, співачка звернулася до психотерапії.

"Це допомогло. Я не сумніваюся, що для мене емоційно та фізично безпечніше не мати жодних контактів із моїм колишнім братом і колишньою сестрою", — зізналася Мерая.

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