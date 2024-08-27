Сестра и мама Мерайи Кэри умерли в один день

У певицы были сложные отношения и с матерью, и со старшей сестрой, но их смерть стала для нее тяжелым потрясением.

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55-летняя американская певица Мэрайя Кэри сообщила поклонникам о потере двух родных людей в один день. Речи идет о ее 87-летней матери Патриции и 63-летней сестре Элисон, пишет People.

"Мое сердце разбито из-за того, что я потеряла свою маму в прошлые выходные. К сожалению, в результате трагического поворота событий моя сестра потеряла свою жизнь в тот же день. Я чувствую себя благословенной, что смогла провести последнюю неделю со своей мамой перед ее смертью. Я ценю любовь и поддержку всех, кто оказывает мне уважение к моей личной жизни в это невозможное время", — сказала звезда в заявлении для прессы.

Деталей трагедий она не озвучивала.

У Мэрайи всегда были напряженные отношения с обеими родственницами. Последние 30 лет она почти не общалась с сестрой, которая лечилась от наркомании, была бездомной и ВИЧ-инфицированной. В 2016 году она через СМИ обратилась к сестре за помощью. Она остро нуждалась в финансовой поддержке, поскольку боролась за выздоровление после жестокого нападения со вторжением в дом, где Элис некоторое время жила. В результате случившегося ее мозг был поврежден, и она серьезно заболела.

Элисон Кэри

У Элисон было четверо детей, причем первого она родила в 15 лет. Она более 10 раз лечилась в рехабе, а пребывание там ей оплачивала знаменитая сестра, пока не поняла, что не сможет помочь тому, кто не хочет, чтобы ему помогали.

Патриция с 1960-го по 1973 год была замужем за отцом певицы, оперным исполнителем Альфредом Роем Кэри и развелась с ним, когда будущей знаменитости исполнилось три года. 72-летний мужчина умер в 2022 году. Помимо Мэрайи и Элисон, у Патрисии и Роя также был сын Морган, которому сейчас 64 года.

Патриция, окончившая Джульярдскую школу, одно из крупнейших американских высших учебных заведений в области искусства и музыки, была оперной певицей и преподавателем вокала.

Мэрайя Кэри с дочерью Монро и матерью Патрисией Фото: instagram.com/mariahcarey

О сложных отношениях с матерью Мэрайя рассказала в мемуарах 2020 года "Значение Мэрайи Кэри".

"Как и многие аспекты моей жизни, мой путь с мамой был полон противоречий и конкурирующих реальностей. Он никогда не был только черно-белым — это была целая радуга эмоций. Наши отношения были колючей веревкой гордости, боли, стыда, благодарности, ревности, восхищения и разочарования", — писала певица в книге, посвященной ее матери, которая "сделала все, что могла".

Ни с братом, ни с сестрой у Мэрайи не заладилось много лет назад. В той же книге она рассказала, что Элисон, которую она описала как "проблемную и травмированную… пыталась продать ее сутенеру":.

"Когда мне было 12 лет, моя сестра накачала меня валиумом, дала мне ноготь мизинца, полный кокаина, нанесла мне ожоги третьей степени и попыталась продать меня сутенеру".

Когда во время интервью Опра Уинфри спросила певицу, почему ее брат и сестра, описанные ею как "крайне жестокие", так с ней поступали, та ответила, что считает их "испорченными".

Мэрайя Кэри воспитывает двух близнецов – дочь Монро и сына Мороккана Скотта

"Мы даже толком не знаем друг друга, и в этом-то все и дело. Мы не росли вместе. То есть, они были в своих путешествиях, к тому времени, как я появилась на свет, они уже были испорчены, по моему мнению. Но опять же, меня там не было. Меня бросили в этот мир, и я буквально чувствовала себя чужой в собственной семье", — говорила Кэри. Она обвинила их в том, что они хотели нажиться на ее славе и получить от нее деньги, считая ее жизнь легкой и роскошной.

После смерти отца в 2002 году артистка хотела наладить отношения с Элисон, но ничего не получилось. Чтобы поставить точку в их братско-сестринском треугольнике, певица обратилась к психотерапии.

"Это помогло. Я не сомневаюсь, что для меня эмоционально и физически безопаснее не иметь никаких контактов с моим бывшим братом и бывшей сестрой", — призналась Мэрайя.

Ранее Фокус писал, что Мэрайя Кэри залезла в бассейн в платье за $5000.