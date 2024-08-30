Зірковий склад: Баррі Кеоган отримав роль у фільмі "Гострі картузи" (фото)

Команда сценаристів і режисерів повернеться разом з актором Кілліаном Мерфі для роботи над екранізацією популярного британського серіалу. Сюжет і склад акторів тримають у найсуворішому секреті.

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Ірландський актор Баррі Кеоган приєднався до зоряного складу фільму "Гострі картузи". Про це в четвер, 29 серпня, повідомив Netflix — американська продюсерська компанія, яка є також стримінговим сервісом.

31-річний актор зіграє в майбутньому фільмі, але подробиці про його персонажа поки що не розголошуються. За останні кілька років Баррі зробив дивовижну кар'єру, зігравши у фільмах "Солтберн", "Найкращий хлопець" і "Банші з острова Інішерін".

У червні 2024 року Netflix оголосив, що повнометражний фільм отримав зелене світло, зйомки почнуться наприкінці цього року. Фільм буде знято спільно з BBC Film. Епічне продовження відзначеної безліччю нагород гангстерської саги, події якої відбуваються на вулицях Бірмінгема в 1900-х роках, написав творець шоу Стівен Найт, який виступить як співпродюсер разом із Керін Мандабах, Кілліаном Мерфі та Гаєм Гілі.

48-річний володар премії "Оскар" Кілліан повертається до ролі Томмі Шелбі, яку він грав упродовж шести сезонів з 2013 по 2022 рік.

Сюжет і подальший склад акторів тримають у найсуворішому секреті. У червні було підтверджено, що оригінальна команда сценаристів і режисерів "Гострих картузів" повернеться разом з актором Кілліаном для роботи над екранізацією популярного британського серіалу.

У соціальній мережі X в акаунті The Peaky Blinder було опубліковано фотографію сценарію і цитату Мерфі: "Схоже, Томмі Шелбі не закінчив зі мною".

Нагадаємо, 21 березня Фокус писав про те, що Кілліан Мерфі підтвердив свою участь у новому сезоні "Гострих картузів".