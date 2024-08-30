Звездный состав: Барри Кеоган получил роль в фильме "Острые козырьки" (фото)

Команда сценаристов и режиссеров вернется вместе с актером Киллианом Мерфи для работы над экранизацией популярного британского сериала. Сюжет и состав актеров держатся в строжайшем секрете.

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Ирландский актер Барри Кеоган присоединился к звездному составу фильма "Острые козырьки". Об этом в четверг, 29 августа, сообщил Netflix — американская продюсерская компания, которая является также стриминговым сервисом.

31-летний актер сыграет в предстоящем фильме, но подробности о его персонаже пока не разглашаются. За последние несколько лет Барри сделал впечатляющую карьеру, сыграв в фильмах "Солтберн", "Лучший парень" и "Банши с острова Инишерин".

В июне 2024 года Netflix объявил, что полнометражный фильм получил зеленый свет, съемки начнутся в конце этого года. Фильм будет снят совместно с BBC Film. Эпическое продолжение отмеченной множеством наград гангстерской саги, действие которой происходит на улицах Бирмингема в 1900-х годах, было написано создателем шоу Стивеном Найтом, который выступит в качестве сопродюсера вместе с Кэрин Мандабах, Киллианом Мерфи и Гаем Хили.

48-летний обладатель премии "Оскар" Киллиан возвращается к роли Томми Шелби, которую он играл на протяжении шести сезонов с 2013 по 2022 год.

Сюжет и дальнейший состав актеров держатся в строжайшем секрете. В июне было подтверждено, что оригинальная команда сценаристов и режиссеров "Острых козырьков" вернется вместе с актером Киллианом для работы над экранизацией популярного британского сериала.

В социальной сети X в аккаунте The Peaky Blinder была опубликована фотография сценария и цитата Мерфи: "Похоже, Томми Шелби не закончил со мной".

Напомним, 21 марта Фокус писал о том, что Киллиан Мерфи подтвердил свое участие в новом сезоне "Острых козырьков".