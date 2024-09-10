56-річна Карла Бруні показала розкішну фігуру в бікіні (фото)

Разом із чоловіком Ніколя Саркозі Карла відпочивала в Греції.

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Італійсько-французька топмодель, композиторка, поетка-піснярка і співачка, а також експерша леді Франції Карла Бруні разом зі своїм чоловіком Ніколя Саркозі, провела романтичну відпустку, кадрами якої поділилася в Instagram.

Пара, яка одружилася понад 16 років тому, досі демонструє одне до одного найніжніші почуття. На одному з фото подружжя цілується під час купання в скелястому гроті під час відпочинку в Греції.

Модель демонструє, що вік над нею не владний, зробивши селфі в роздільному купальнику. Підтягнутий живіт, стегна без найменшого натяку на целюліт і широка посмішка Карли — те, що бачать її підписники. Щоправда, багато хто звернув увагу і на той момент, що в кімнаті, де Бруні сфотографувала себе, панує безлад.

На одному з фото вона позує в сірому худі з капюшоном, сховавши очі за сонцезахисними окулярами, а на ще одному засмагає на сонці, слухаючи музику в навушниках.

"Сумую за літом...", — підписала вона публікацію.

Шанувальники Бруні засипали її компліментами в коментарях.

"Неперевершена краса, велике кохання пари", "Ви така дружна і любляча пара, краса носить ваше ім'я", "Найкрасивіша пара. Я фанат", — пишуть вони.

Нещодавно стало відомо, що експерша леді може потрапити до в'язниці. Карла нібито брала участь у злочинній змові з метою "відбілити" свого чоловіка, колишнього президента Франції, якого звинувачують у тому, що він брав гроші від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Учасники операції намагалися допомогти Ніколя перед його звинуваченнями в незаконному фінансуванні своєї передвиборчої кампанії у 2012 році. Саркозі присудили півроку тюремного ув'язнення і ще півроку домашнього арешту.

Раніше Фокус писав, що минулого року Карла Бруні розповіла про діагностований у неї рак грудей.