56-летняя Карла Бруни показала роскошную фигуру в бикини (фото)

Вместе с мужем Николя Саркози Карда отдыхала в Греции.

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Итало-французская топ-модель, композитор, поэт-песенник и певица, а также экс первая леди Франции Карда Бруни вместе со своим мужем Николя Саркози, провела романтический отпуск, кадрами которого поделилась в Instagram.

Пара, которая поженилась более 16 лет назад, до сих пор демонстрирует друг к другу самые нежные чувства. На одном из фото супруги целуются во время купания в скалистом гроте во время отдыха в Греции.

Модель демонстрирует, что возраст над ней не властен, сделав селфи в раздельном купальнике. Подтянутый живот, бедра без малейшего намека на целлюлит и широкая улыбка Карлы — то, что видят ее подписчики. Правда, многие обратили внимание и на тот момент, что в комнате, где Бруни сфотографировала себя, царит беспорядок.

На одном из фото она позирует в сером худи с капюшоном, спрятав глаза за солнцезащитными очками, а на еще одном загорает на солнце, слушая музыку в наушниках.

"Скучаю по лету…", – подписала она публикацию.

Поклонники Бруни засыпали ее комплиментами в комментариях.

"Непревзойденная красота, великая любовь пары", "Вы такая дружная и любящая пара, красота носит ваше имя", "Самая красивая пара. Я фанат", — пишут они.

Недавно стало известно, что экс-первая леди может попасть в тюрьму. Карла якобы участвовала в преступном сговоре с целью "отбелить" своего мужа, бывшего президента Франции, которого обвиняют в том, что он брал деньги от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Участники операции пытались помочь Николя перед его обвинениями в незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году. Саркози присудили полгода тюремного заключения и еще полгода домашнего ареста.

Ранее Фокус писал, что в прошлом году Карла Бруни рассказала о диагностированном у нее раке груди.