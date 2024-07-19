Карла Бруни показала отдых с Николя Саркози в Греции (видео)

Недавно стало известно, что бывшую первую леди Франции могут посадить в тюрьму. Ее подозревают в "отбеливании" мужа во время президентских выборов.

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Французская модель и певица Карла Бруни показала отдых с Николя Саркози в Греции. Летними кадрами знаменитость делится в Instagram.

"Греция + Любовь = Блаженство", — написала Карла.

Супруги отдыхают на яхте, наблюдая за закатом солнца. Бруни легла на плечо своего возлюбленного, а Николя поцеловал жену в голову.

"Любимая пара", "Я люблю вас, друзья", "Любовные птицы: любовь в воздухе", — пишут в комментариях подписчики Карлы Бруни.

Карла Бруни и Николя Саркози в Греции

За несколько дней до этого стало известно, что экс-первая леди может попасть в тюрьму . Карла якобы участвовала в преступном сговоре с целью "отбелить" своего мужа, бывшего президента Франции, которого обвиняют в том, что он брал деньги от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Участники операции пытались помочь Николя перед его обвинениями в незаконном финансировании своей предвыборной кампании в 2012 году. Саркози присудили полгода тюремного заключения и еще полгода домашнего ареста.

За эти преступления предусмотрено наказание до 10 лет заключения. Впрочем, отягчающие обстоятельства могут увеличить срок до 20 лет.

Карла Бруни и Николя Саркози Фото: Getty Images

Николя Саркози и Карла Бруни поженились в 2008 году после развода политика с Сесилией Сиганер-Альбенис.

Напомним, Карла Бруни и Николя Саркози посетили Венецианский кинофестиваль-2023.

Также Фокус писал о появлении Карлы Бруни на Каннском кинофестивале-2024.