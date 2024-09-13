34-річний син Тома Генкса підігрів чутки про роман із 46-річною співачкою (відео)

Чет і Кім разом знімалися в реаліті-шоу, де відверто фліртували, і продовжили спілкування після закінчення проєкту.

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Честер Марлон Генкс, старший син голлівудської суперзірки Тома Генкса і його другої дружини Ріти Вілсон, нещодавно повечеряв у Лос-Анджелесі зі співачкою, зіркою реаліті-шоу і матір'ю чотирьох дітей Кім Золсіак, назвавши зустріч із нею "одним із найкращих моментів у житті", пише Page Six.

У жовтні минулого року Кім запитали про ймовірний роман із Четом, і вона просто назвала його "хорошим хлопцем". Нові чутки про те, що між 34-річним Четом і 46-річною Кім пробігла іскра, з'явилися після того, як вони відверто фліртували один з одним в епізоді восьмого сезону шоу "Сюрреалістичне життя" на MTV, що вийшов в ефір наприкінці липня.

Їхній флірт привернув увагу їхніх сусідів по будинку і був зафіксований на камеру впродовж усього епізоду, перш ніж досяг кульмінації в двозначному обміні репліками під час групової вечері на плавучому будинку в Колумбії.

"Я хочу зблизитися з тобою ще більше, Кім. Я давно хотів прийти, покричати на тебе і потусуватися з тобою, тому що ти до біса крута", — говорив Генкс-молодший.

Після завершення зйомок вони продовжили своє спілкування.

Чет, у якого є восьмирічна дитина на ім'я Міхайя від колишньої Тіффані Майлз, сказав, що вони з Кім "дійсно хороші друзі". Він навіть готовий переїхати з Нешвіла в Атланту, щоб частіше зустрічатися з нею.

Чет Генкс упродовж багатьох років привертав увагу, але з досить скандальних причин. Він відпускав расистські зауваження і буянив на вечірках. Але 2023 рік він провів, розмірковуючи про своє життя, і раніше цього року заявив, що рухається в новому напрямку, зробивши татуювання з хрестом і присвятивши себе релігії.

Загалом у Тома Генкса четверо дітей. Від першої дружини, акторки Саманти Льюїс, з якою він розлучився 1987 року, у зірки фільму "Форрест Гамп" двоє дітей: син Колін і дочка Елізабет Енн. Від другої дружини Рити Вілсон у Тома двоє синів — Честер і Труман.

Раніше Фокус писав, що Чет Генкс показав фото зі знаменитим батьком.