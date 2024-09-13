34-летний сын Тома Хэнкса подогрел слухи о романе с 46-летней певицей (видео)

Чет и Ким вместе снимались в реалити-шоу, где откровенно флиртовали, и продолжили общение по окончании проекта.

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Честер Марлон Хэнкс, старший сын голливудской суперзвезды Тома Хэнкса и его второй жены Риты Уилсон, недавно поужинал в Лос-Анджелесе с певицей, звездой реалити-шоу и матерью четырех детей Ким Золсиак, назвав встречу с ней "одним из лучших моментов в жизни", пишет Page Six.

В октябре прошлого года Ким спросили о предполагаемом романе с Четом, и она просто назвала его "хорошим парнем". Новые слухи о том, что между 34-летним Четом и 46-летней Ким пробежала искра, появились после того, как они откровенно флиртовали друг с другом в эпизоде ​​восьмого сезона шоу "Сюрреалистическая жизнь" на MTV, который вышел в эфир в конце июля.

Их флирт привлек внимание их соседей по дому и был запечатлен на камеру на протяжении всего эпизода, прежде чем достиг кульминации в двусмысленном обмене репликами во время группового ужина на плавучем доме в Колумбии.

"Я хочу сблизиться с тобой еще больше, Ким. Я давно хотел прийти, покричать на тебя и потусоваться с тобой, потому что ты чертовски крута", – говорил Хэнкс-младший.

После завершения съемок они продолжили свое общение.

Чет, у которого есть восьмилетний ребенок по имени Михайя от бывшей Тиффани Майлз, сказал, что они с Ким "действительно хорошие друзья". Он даже готов переехать из Нэшвила в Атланту, чтобы чаще встречаться с ней.

Чет Хэнкс на протяжении многих лет привлекал внимание, но по довольно скандальным причинам. Он отпускал расистские замечания и буянил на вечеринках. Но 2023 год он провел, размышляя о своей жизни, и ранее в этом году заявил, что движется в новом направлении, сделав татуировку с крестом и посвятив себя религии.

Всего у Тома Хэнкса четверо детей. От первой жены, актрисы Саманты Льюис, с которой он развелся в 1987 году, у звезды фильма "Форрест Гамп" двое детей: сын Колин и дочь Элизабет Энн. От второй жены Риты Уилсон у Тома двое сыновей – Честер и Труман.

Ранее Фокус писал, что Чет Хэнкс показал фото со знаменитым отцом.