Канадський актор з'явився на премії Еммі з кривавим відбитком долоні на обличчі (відео)

Молодий актор підтримав зниклих безвісти і вбитих жінок з низки корінного населення Америки.

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Канадський актор Ді Фараон Вун-А-Тай, зірка серіалу "Пси з резервації", якому 19 вересня виповниться 23 роки, приїхав на церемонію вручення премії "Еммі" 2024 року з червоним відбитком долоні, що ніби закриває його рот. У цього перфомансу була причина, пише The Hollywood Reporter. Таким чином актор висловив солідарність із рухом "Зниклі безвісти і вбиті жінки з низки корінного населення" (MMIW).

Цей жест, як пояснила Native Hope, являє собою заглушені голоси жінок з низки корінного населення, зниклих безвісти або вбитих, а також привертає увагу до відсутності реакції правоохоронних органів на цю тривалу кризу.

Вун-А-Тай, який ідентифікує себе як корінний житель племені оджі-крі та гаянець, номінований на роль Біра Смоллхілла в серіалі "Пси резервації" на Hulu. Він увійшов в історію як перший актор з-поміж корінного населення, який отримав номінацію на премію "Еммі" в будь-якій із головних акторських категорій.

Шоу також було номіновано на звання найкращого комедійного серіалу.

Трейлер серіалу "Пси з резервації"

Раніше Вун-А-Тай розповідав, що відчув зв'язок зі своїм персонажем Беа (Ведмедем) Смоллхіллом з першого прослуховування, ще до того, як прочитав весь сценарій.

"Кімната сценаристів була повністю присвячена корінним народам, і вони знали, що хочуть розповісти свої історії. Розповідаючи свої власні історії, вони також розповідали історії багатьох інших дітей корінних народів, і я був одним із них. Я одразу ж пов'язав себе з Ведмедем, і я бачу багато спільного всередині себе, всередині моїх кузенів і племінників, а також із сім'єю і друзями. У світі і в тому, що ми називаємо Індіанською країною, безумовно, багато Ведмедів, так само як скрізь є Віллі Джекі, Елора Дананс чи Чіз", — говорив він.

"Пси з резервації" — кримінально-комедійний підлітковий серіал, що розповідає про Беа (Ведмедя), Елора, Віллі, Джека та Чізу, групу корінних жителів Оклахоми, що живуть у резервації, схожій на зону відчуження, де процвітають розруха, злидні та безпросвітний смуток. Нещодавно помер їхній друг Даніель. Підлітки впевнені, що життя в Оклахомі "зламало його дух", і мріють перебратися до Каліфорнії. Ні в кого з них, однак, немає грошей на поїздку. Щоб втілити мрію, Елора та її товариші організовують серію крадіжок

Назва серіалу відсилає до дебютного фільму Квентіна Тарантіно "Скажені пси". Над сценарієм і продюсуванням серіалу попрацював Тайка Вайтіті. Його прем'єра відбулася 9 серпня 2021 року.

Раніше Фокус писав, що улюблениця Стівена Кінга Кеті Бейтс показала на червоній доріжці "Емії" свою фігуру після схуднення.