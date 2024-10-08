Мартін Скорсезе з донькою вийшов на червону доріжку (фото)

Знаменитому режисеру вручили нагороду в Італії. На публіці його підтримала близька людина.

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81-річний американський режисер Мартін Скорсезе вийшов на червону доріжку з 24-річною донькою. Про це пише Daily Mail.

Напередодні творець картини "Острів проклятих" отримав нагороду Stella за життєві досягнення в Турині, Італія.

Скорсезе вийшов на публіку в класичному чорному смокінгу та краватці-метелику. Він також одягнув білу сорочку на ґудзиках і доповнив свій образ парою блискучих чорних шкіряних туфель.

Тим часом Франческа позувала на червоній доріжці в зеленій сукні максі, обійнявши свого знаменитого батька. Спадкоємиця зіркового режисера, яка зіграла головну роль у серіалі HBO "Ми, хто ми є", уклала волосся м’якими хвилями та зробила легкий макіяж.

Мартін Скорсезе з донькою Фото: Getty Images

Італійський національний музей кіно нагородив Мартіна Скорсезе за внесок у розвиток кіно.

Режисер та сценарист сказав, що ця нагорода була для нього особливо дорогою через його любов до італійського кіно.

"З тих пір, як я сидів зі своїми дідусем і бабусею та моїми батьками, понад 70 років тому, і дивився "Paisà" Росселліні по телевізору, італійське кіно займало особливе місце в моєму серці, присутність, яка скеровувала мене, підтримувала мене, спонукала мене до моєї роботи режисера", — розповів Скорсезе.

Окрім Франчески, у Мартіна Скорсезе також є 58-річна донька Кеті та 48-річна Доменіка. Франческу народила дружина режисера Гелен Морріс. Мамою Кеті є Лорейн Марі Бреннан. А Доменіки — Джулія Кемерон.

Нагадаємо, Мартін Скорсезе вирішив зняти фільм про Ісуса.

Також Фокус писав про появу Леонардо Ді Капріо та Мартіна Скорсезе на вечірці в Каннах.