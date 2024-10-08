Мартин Скорсезе с дочерью вышел на красную дорожку (фото)

Знаменитому режиссеру вручили награду в Италии. На публике его поддержал близкий человек.

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81-летний американский режиссер Мартин Скорсезе вышел на красную дорожку с 24-летней дочерью. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне создатель картины "Остров проклятых" получил награду Stella за жизненные достижения в Турине, Италия.

Скорсезе вышел на публику в классическом черном смокинге и галстуке-бабочке. Он также надел белую рубашку на пуговицах и дополнил свой образ парой блестящих черных кожаных туфель.

Тем временем Франческа позировала на красной дорожке в зеленом платье макси, обняв своего знаменитого отца. Наследница звездного режиссера, сыгравшая главную роль в сериале HBO "Мы, кто мы есть", уложила волосы мягкими волнами и сделала легкий макияж.

Мартин Скорсезе с дочерью Фото: Getty Images

Итальянский национальный музей кино наградил Мартина Скорсезе за вклад в развитие кино.

Режиссер и сценарист сказал, что эта награда была для него особенно дорогой из-за его любви к итальянскому кино.

"С тех пор, как я сидел со своими дедушкой и бабушкой и моими родителями, более 70 лет назад, и смотрел "Paisà" Росселлини по телевизору, итальянское кино занимало особое место в моем сердце, присутствие, которое направляло меня, поддерживало меня, побуждало меня к моей работе режиссера", — рассказал Скорсезе.

Кроме Франчески, у Мартина Скорсезе также есть 58-летняя дочь Кэти и 48-летняя Доменика. Франческу родила жена режиссера Хелен Моррис. Мамой Кэти является Лорейн Мари Бреннан. А Доменики — Джулия Кэмерон.

Напомним, Мартин Скорсезе решил снять фильм об Иисусе.

Также Фокус писал о появлении Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе на вечеринке в Каннах.