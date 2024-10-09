94-річний Клінт Іствуд спровокував чутки про новий роман (фото)

Знаменитий актор закохався всього за кілька місяців після смерті його давньої подруги Крістіни Сандери. У Клінта Іствуда вісім дітей від шести жінок, хоча офіційні стосунки були зареєстровані тільки з трьома з них.

Related video

Зірка Голлівуду Клінт Іствуд після смерті своєї партнерки Крістіни Сандери Клінт Іствуд закрутив новий роман. З чуток, він познайомив своїх близьких із новою коханою, повідомляє Radar Online.

Кажуть, що через кілька місяців після того, як Клінт Іствуд поховав Крістіну Сандеру, він уже пережив горе і покохав іншу жінку.

Давня партнерка 94-річної зірки "Втечі з Алькантраса" 61-річна Христина померла через проблеми із серцем у липні 2024 року. Пара познайомилася, коли вона працювала офіціанткою в його закусочній Mission Ranch Hotel and Restaurant. Іствуд і Сандера здебільшого тримали свої стосунки в таємниці, але їх бачили на публіці багато разів, зокрема на червоних доріжках його фільмів "Мул" і "15:17 на Париж".

Клінт Іствуд і Крістіна Сандера Фото: Getty Images

Як повідомляється, легенда Голлівуду закохався і навіть запросив свою нову подругу до належного йому готелю в Кармелі, штат Каліфорнія, де він колись був мером. Інсайдер видання зазначив: "Для більшості нормальних людей відновлення стосунків після такої втрати стало б сюрпризом. Але Іствуду 94 роки, і він знає, що має насолоджуватися життям повною мірою. Він хоче знайти партнера і вже представив своє нове кохання найближчому оточенню". Щоправда, ім'я та вік нової обраниці знаменитого актора джерело не повідомило.

У Клінта Іствуда вісім дітей від шести жінок, хоча офіційні стосунки були зареєстровані тільки з трьома з них: його першою дружиною була актриса Меггі Джонсон, другою — Сондора Локк, а третьою — Діна Іствуд.

Раніше, 16 серпня, Фокус писав про те, як Клінт Іствуд переживає смерть своєї дівчини. Христина Сандера і Клінт Іствуд зустрічалися близько 10 років. У липні жінка раптово пішла з життя.