94-летний Клинт Иствуд спровоцировал слухи о новом романе (фото)

Знаменитый актер влюбился всего через несколько месяцев после смерти его давней подруги Кристины Сандеры. У Клинта Иствуда восемь детей от шести женщин, хотя официальные отношения были зарегистрированы только с тремя из них.

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Звезда Голливуда Клинт Иствуд после смерти своей партнерши Кристины Сандеры Клинт Иствуд закрутил новый роман. По слухам, он познакомил своих близких с новой возлюбленной, сообщает Radar Online.

Говорят, что спустя несколько месяцев после того, как Клинт Иствуд похоронил Кристину Сандеру, он уже пережил горе и полюбил другую женщину.

Давняя партнерша 94-летней звезды "Побега из Алькантраса" 61-летняя Кристина скончалась из-за проблем с сердцем в июле 2024 года. Пара познакомились, когда она работала официанткой в его закусочной Mission Ranch Hotel and Restaurant. Иствуд и Сандера в основном держали свои отношения в тайне, но их видели на публике много раз, в том числе на красных дорожках его фильмов "Мул" и "15:17 на Париж".

Клинт Иствуд и Кристина Сандера Фото: Getty Images

Как сообщается, легенда Голливуда влюбился и даже пригласил свою новую подругу в принадлежащий ему отель в Кармеле, штат Калифорния, где он когда-то был мэром. Инсайдер издания отметил: "Для большинства нормальных людей возобновление отношений после такой потери стало бы сюрпризом. Но Иствуду 94 года, и он знает, что должен наслаждаться жизнью в полной мере. Он хочет найти партнера и уже представил свою новую любовь ближайшему окружению". Правда, имя и возраст новой избранницы знаменитого актера источник не сообщил.

У Клинта Иствуда восемь детей от шести женщин, хотя официальные отношения были зарегистрированы только с тремя из них: его первой женой была актриса Мэгги Джонсон, второй — Сондора Локк, а третьей — Дина Исвуд.

Ранее, 16 августа, Фокус писал о том, как Клинт Иствуд переживает смерть своей девушки. Кристина Сандера и Клинт Иствуд встречались около 10 лет. В июле женщина внезапно ушла из жизни.