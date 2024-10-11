Президент Франції та мер Рима посперечалися через "Емілі в Парижі": що відомо (фото)

Емманюель Макрон висловив бажання повернути зйомки серіалу в столицю, коментуючи плани перенести події в Рим. З його думкою не згоден мер Рима Роберто Гуальтьєрі.

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Французький президент Емманюель Макрон виступив проти перенесення подій "Емілі в Парижі" в Рим. Глава держави заявив, що "боротиметься" за те, щоб п'ятий сезон серіалу продовжили знімати у Франції. Про це політик 9 жовтня заявив в інтерв'ю виданню Variety.

46-річний Макрон наголосив, що події "Емілі в Парижі" мають відбуватися в столиці Франції, адже це більше відповідає концепції популярного американо-французького серіалу від стримінгової платформи Netflix. "Ми будемо боротися наполегливо. І ми попросимо їх залишитися в Парижі! Емілі в Парижі в Римі не має сенсу", — сказав він.

Президент Франції вважає, що кінострічка позитивно вплинула на привабливість країни, а також сприяла напливу туристів до столиці, торгівлі та зростанню запитів щодо нерухомості. Він також поділився своєю гордістю за участь першої леді Франції Бріджит Макрон у короткому камео в другій частині четвертого сезону: "Я був дуже гордий, і вона була дуже рада це зробити. Це лише кілька хвилин, але я думаю, що це був дуже приємний момент для неї".

Президент Франції Емманюель Макрон зі своєю дружиною Бріджит Фото: Getty Images

Мер Рима Роберто Гуальтьєрі відреагував на заяву Емманюеля Макрона, написавши в Instagram: "Дорогий Емманюелю Макроне, не хвилюйся: Емілі почувається добре в Римі. І, крім того, серце хоче того, чого воно хоче: дай їй вибрати".

Нагадаємо, 15 серпня Фокус писав про те, що новий тренд прихильниць "Емілі в Парижі" дратує місцевих модниць.