Президент Франции и мэр Рима поспорили из-за "Эмили в Париже": что известно (фото)

Эмманюэль Макрон выразил желание вернуть съемки сериала в столицу, комментируя планы перенести события в Рим. С его мнением не согласен мэр Рима Роберто Гуальтьери.

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Французский президент Эмманюэль Макрон выступил против переноса событий "Эмили в Париже" в Рим. Глава государства заявил, что "будет бороться" за то, чтобы пятый сезон сериала продолжили снимать во Франции. Об этом политик 9 октября заявил в интервью изданию Variety.

46-летний Макрон отметил, что события "Эмили в Париже" должны происходить в столице Франции, ведь это больше соответствует концепции популярного американо-французского серила от стриминговой платформы Netflix. "Мы будем бороться упорно. И мы попросим их остаться в Париже! Эмили в Париже в Риме не имеет смысла", — сказал он.

Президент Франции считает, что кинолента оказала положительное влияние на привлекательность страны, а также способствовала наплыву туристов в столицу, торговле и росту запросов по недвижимости. Он также поделился своей гордостью за участие первой леди Франции Бриджит Макрон в коротком камео во второй части четвертого сезона: "Я был очень горд, и она была очень рада это сделать. Это лишь несколько минут, но я думаю, что это был очень приятный момент для нее".

Президент Франции Эмманюэль Макрон со своей женой Бриджит Фото: Getty Images

Мэр Рима Роберто Гуальтьери отреагировал на заявление Эмманюэля Макрона, написав в Instagram: "Дорогой Эмманюэль Макрон, не волнуйся: Эмили чувствует себя хорошо в Риме. И, кроме того, сердце хочет того, чего оно хочет: дай ей выбрать".

Напомним, 15 августа Фокус писал о том, что новый тренд поклонниц "Эмили в Париже" раздражает местных модниц.